Archie, filho de Meghan Markle e príncipe Harry, será batizado no sábado

Depois de uma aparição repentina em um jogo de beisebol no último sábado (29), Meghan Markle deve voltar a público com o príncipe Harry no próximo sábado (6) para o batismo do pequeno Archie. A informação foi dada pelo jornal britânico The Independent, que afirmou a confirmação do Palácio de Buckingham sobre o evento.

O momento religioso acontecerá no Castelo de Windsor, onde Meghan e Harry trocaram as alianças no dia 19 de maio de 2018. E será uma pequena celebração, com a participação de aproximadamente 25 pessoas.

Ainda de acordo com o veículo, as fotos da cerimônia serão divulgadas no Instagram oficial do casal que vem feito sucesso nos últimos tempos. Até o fechamento desta matéria, por exemplo, o perfil já tem mais de 8 milhões de seguidores.

O The Independent ainda especula que a roupa usada por Archie será a que está sendo passada de geração em geração na família real. A peça faz parte do protocolo anglicano e é uma réplica da bata usada pela filha mais velha da Rainha Victoria, em 1841. Como o uso dela independe do sexo, os filhos de Kate Middleton e do príncipe William – George, Charlotte e Louis – a usaram em seus batismos.

Outro semelhança com a cerimônia do filho mais novo de Kate é que possivelmente a rainha Elizabeth II não marcará presença no batismo de Archie, com os seus famosos looks monocromáticos. Isso porque a matriarca terá outros eventos oficiais no dia, segundo o The Sunday Times.

