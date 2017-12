Que tal comemorar o aniversário dos pequenos com uma festa na piscina?

Para quem está organizando comemorações para os primeiros meses do ano, o tema pool party merece atenção. Isto porque festas em espaços abertos combinam muito bem com o verão. O clima agradável permite que os anfitriões convidem amigos e familiares para aproveitar um dia de festa diferente, longe de brinquedos eletrônicos e marcado por muita diversão.

O tema costuma agradar adultos e crianças. Enquanto os pequenos se divertem na piscina, os adultos acabam se reunindo em volta da churrasqueira. Essa divisão de ambientes pode ser bem evidenciada na decoração, criando dois espaços distintos.

O tema festa na piscina pede uma decoração vibrante e divertida. Aposte em uma identidade visual que traga à tona nos convidados as sensações do verão. A paleta de cores do tema dispensa tons pasteis. Prefira uma verdadeira explosão de cor e contrastes.

Crie um ambiente festivo na piscina distribuindo muitas boias coloridas e em formatos divertidos. As boias também são aliadas preciosas na composição da mesa principal.

Explore também o uso de recursos de papelaria como complementos para a decoração, reproduzindo formas que remetam ao tema.

O calor pode dificultar o armazenamento de alguns tipos de doces. Por isso, é importante definir com cuidado os itens que irão compor o cardápio. Prefira petiscos resistentes ao calor, como cookies, biscoitos de polvilho, sanduíches, amendoins e castanhas – todos embalados individualmente. Frutas e sucos naturais também não podem faltar.

Bolos de pasta americana são lindos, mas podem ficar comprometidos com a exposição ao calor intenso. Uma alternativa interessante é trocar o bolo decorado por uma versão falsa. Assim, o bolo de corte pode ficar protegido do sol e do calor na geladeira e ser servido geladinho aos convidados.