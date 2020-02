Aprenda a fazer uma parede nova em minutos

Colorido: a árvore virou o destaque da parede. Mede 110 x 220 cm É da Gecko e custa R$ 280

Foto: Divulgação; Leonardo Conrado/Gecko

Quer dar vida a um ambiente sem graça? Invista em adesivos decorativos! Versáteis e práticos, eles substituem o papel de parede, o azulejo e até a cabeceira da cama. O mais difícil será escolher entre tantos modelos… Confira algumas opções e veja como é fácil aplicá-los.

Muito fácil!



O adesivo é formado pelo fundo branco, o desenho e a máscara de proteção. Com fita crepe, fixe a parte superior da peça na superfície (limpa e seca) onde deseja colá-lo. Em seguida, descole o fundo, alisando as outras partes com uma espátula para evitar bolhas de ar. Retire a máscara e pronto! Dúvidas? Confira o vídeo.

Na hora de limpar

Use um pano seco ou úmido, mas NUNCA com álcool! Se quiser remover o adesivo, basta levantar algumas pontas do desenho e puxá-lo com cuidado.

Para se inspirar

. Na cozinha: o desenho imita azulejo. Kit com seis, 13 x 13 cm cada. Da Gecko. A partir de R$ 50

. Na sala: o abajur na parede cria efeito divertido. Do Lojão das Bugigangas. R$19,90

. No quarto: galhos e folhas secas substituem a cabeceira. Da Grudado. A partir de R$139,90.