Aprenda a escolher os móveis certos para sua casa

Saiba como aplicar na sua casa a regra do triângulo, que garante uma cozinha prática e com tudo no lugar

Foto: Divulgação

Uma boa construção é a base para uma casa arejada e organizada, mas é a relação que mantemos com os móveis que vai transformar nosso lar num ambiente gostoso e cheio de harmonia. Por isso, pense bem antes de comprar seus móveis. A gente ensina como fazer as melhores escolhas e deixar sua casa uma delícia.

Banheiro espaçoso



Esse cômodo da casa merece atenção especial, por isso, invista nos gabinetes!

. Aproveite cada cantinho: investir num gabinete com várias divisórias e gavetas facilita a sua vida. Há modelos até com encaixe para pia apoiada sobre coluna.

Antes de comprar os móveis da casa…



. Meça o espaço disponível no cômodo : tire as medidas, anote-as em um papel e lembre-se de levá-las à loja.

. Saiba quantas pessoas vão usá-lo: planeje bem o espaço segundo a quantidade de usuários. Faça as contas!

. Pense na circulação: observe o dia a dia na sua casa e veja qual caminho as pessoas percorrem pelos cômodos. Compre móveis que, mesmo quando estão abertos, não atrapalhem a passagem e o mecanismo de abertura de portas e janelas.

1. Para TVs grandes

. Comprar uma TV gigante para uma sala pequena pode criar um problema visual: dependendo da distância que ela ficar do sofá, tornará desconfortável ver as imagens. Por isso, respeite o espaço mínimo entre a tela e o sofá: 1,35 m (para TVs de 20 polegadas) ou 1,85 m (para as de 29 polegadas).

. Desconfie de vendedores que tentam empurrar uma TV maior do que você precisa!

. O arranjo da sala acima é ideal para quem curte ver novela, um futebol com os amigos ou pegar aquele filme bacana na locadora. Em frente ao sofá, um pufe longo serve de apoio para os pés.

. A distância maior entre o assento do sofá e o rack permite o investimento numa TV de 29 polegadas.

. Quando a sala recebe visitas, o pufe vai para o lado e serve de assento extra.

2. Para dividir espaços

. Se vai separar a sala de TV da mesa de jantar, coloque a estante baixa às costas do sofá, criando duas salas.

. A TV contra a janela evita reflexos, melhorando a imagem durante o dia.

. A circulação mínima de 50 cm foi respeitada e permite um fluxo duplo de pessoas, vindo dos dois lados do sofá. A

distância entre os assentos e a tela permite uma TV grande.

3. Para liberar a circulação

. Salas com dois ambientes são ótimas para dar a impressão de mais espaço. No arranjo abaixo, há uma área para TV e outra para leitura. Os livros ficam no móvel atrás do sofá.

. Como a distância entre a tela e o sofá ficou menor aqui, o ideal é investir numa TV de no máximo 20 polegadas. Assim, você e sua família podem ver as imagens sem dificuldade.

Para comer e cozinhar



. Se as refeições e o preparo do alimento são no mesmo cômodo: mesas e cadeiras não devem atrapalhar a circulação. Para acertar, faça assim: afaste a cadeira da mesa como se houvesse uma pessoa sentada nela. Aí, meça a distância entre o encosto da cadeira e a parede (ou o móvel) atrás dela. Você deve deixar 60 cm de distância. Isso evita aquele empurra-empurra na hora de passar com uma travessa quente.

. Calcule o tamanho do tampo da mesa de acordo com o número de cadeiras:

Nº de usuários – 4

Redonda (diâmetro) – 90 cm

Retangular – 120 cm X 60 cm

Nº de usuários – 5

Redonda (diâmetro) – 110 cm

Retangular – 140 cm X 60 cm

Nº de usuários – 6

Redonda (diâmetro) – 140 cm

Retangular – 180 cm X 90 cm

Nº de usuários – 8

Redonda (diâmetro) – 180 cm

Retangular – 240 cm X 120 cm

. Se a cozinha serve apenas para o preparo dos alimentos: use a regra do triângulo. Desenhe num papel a distribuição da sua cozinha, sem os armários. Coloque no esquema apenas fogão, pia e geladeira. Faça um ponto em cada um desses objetos e una-os, formando um triângulo. A soma dos lados do triângulo nunca deve ultrapassar 7 metros. Evite colocar micro-ondas ou fogão muito próximos à geladeira. A diferença de temperaturas pode afetar o desempenho dos equipamentos.