Aprenda a decorar com palitos de sorvete

Com 120 palitinhos você monta esse abajur criativo

Foto:Sheila Oliveira/ Empório Fotográfico

Pense duas vezes antes de jogar palitos de sorvete na lata do lixo. Afinal, juntando várias unidades você cria fácil, fácil peças incríveis. Confira algumas ideias.

Abajur charmoso

Faça a cúpula do objeto, perfeito para qualquer ambiente, seguindo as nossas dicas: separe 120 palitos, pinte-os de vermelho e deixe secar. Depois use cola quente para unir as varetas umas sobre as outras, sempre pelas extremidades. Pronto! Agora é só encaixar a cúpula na base do abajur.

Dica: antes de reutilizar o palito de sorvete, lave-o com água e sabão e espere secar bem. Se preferir, compre os palitos de madeira já coloridos em papelarias

Idetinfique os sabores das tortas com plaquinhas charmosas

Foto: Sheila Oliveira/ Empório Fotográfico

Identidade revelada

“Qual é o recheio desta torta, hein?” Você certamente já respondeu a uma pergunta dessas numa festinha em casa… Facilite a vida de todo mundo colocando uma identificação sobre cada prato. Basta colar quatro palitos lado a lado, fixar outro na vertical, que servirá de haste, cobri-los com tinta branca e escrever o nome da comida na plaquinha.

Crie quadros para enfeitar o quarto dos seus filhos

Foto: Sheila Oliveira/ Empório Fotográfico

Arte na parede

Renove o quarto do seu filho de um jeito bonito e barato – bastam dez palitos para dar vida aos gatinhos ao lado. Pinte-os de branco ou de preto e faça as listras num tom contrastante. Em seguida, cole as varetas num papel-cartão e recorte a cara e o rabo dos bichanos numa cartolina. Que tal enquadrá-los?

Dica: você pode criar outros desenhos fofos com os palitos. Faça um teste antes de iniciar a colagem

Enfeite a mesa com esses descansos para copo

Foto: Sheila Oliveira/ Empório Fotográfico

Descanso de copo original

Dê um toque colorido àquele almoço especial distribuindo o objeto sobre a mesa. Montá-lo não tem segredo: pinte cerca de 12 palitos de verde e espere secar. Cole os cantos de quatro palitos, formando um quadrado-base. Agora fixe as varetas, lado a lado, reservando um espaço mínimo entre elas. Enfeite as laterais amarrando pedacinhos de fita do Senhor do Bonfim.