Aprenda a aumentar a vida útil dos aparelhos eletrônicos da sua sala

Evite colocar objetos sobre a televisão: eles riscam a superfície e esquentam com o uso

Foto: Divulgação

Pequenas mudanças na decoração dos cômodos ajudam a aproveitar ao máximo a capacidade de cada equipamento. Confira algumas dicas para prolongar a vida útil dos aparelhos eletrônicos da sua sala:

. Para valorizar a tela da TV, pinte de cor escura uma das paredes da sala. O ideal é escolher aquela que está atrás do aparelho, para contrastar com a imagem clara. Se preferir, opte por uma cortina escura, sem estampas. Mas não exagere: escureça no máximo duas paredes.

. Fuja dos suportes de parede. Embora ocupem pouco espaço, esses objetos atrapalham na hora de assistir à TV: geralmente são colocados muito acima da altura de nossas cabeças e provocam desconforto no telespectador.

. Evite colocar objetos sobre a televisão. Além de riscarem a superfície, eles esquentam com o uso e podem prejudicar o funcionamento do aparelho. A mesma dica vale para estantes com nicho para a TV. A televisão deve ter uma área livre nas laterais e na parte superior para não aquecer demais.

. Invista num rack que tenha rodinhas (veja o modelo na foto abaixo). Assim, você pode virar a televisão para todos os lados do cômodo, de acordo com a necessidade, e ainda consegue limpar o piso embaixo o móvel.

. Coloque a TV sobre uma toalha bonita. Além de enfeitar a sala, ela diminui a possibilidade de o aparelho fazer riscos no rack.

. Não empilhe equipamentos. Jamais coloque o aparelho de DVD ou o receptor de sinal diretamente sobre a TV.

. Limpe os DVDs regularmente e guarde-os sempre em caixinhas. Colocá-los empoeirados no aparelho dificulta a leitura e prejudica a rotação do equipamento. Sem falar que fica dando pau na melhor cena do filme.