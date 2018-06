Os “Stories”, recurso do Instagram para vídeos que duram apenas 24 horas no ar, se transformaram em uma vitrine de conteúdo e um importante espaço de conversa. Nem é preciso ser influenciador digital para ter vontade de compartilhar imagens bacanas por lá: pode ser muito divertido editar fotos e vídeos antes de clicar em “postar”.

Por isso, pipocam aplicativos cheios de recursos para tal missão. Confira uma seleção esperta para testar em casa:

Spark Post

–

Download para iOS | Download para Android ainda não disponível.

O Spark Post é uma boa opção para criar imagens sobrepostas por texto – seja em fotos ou em vídeos curtos. Ele já conta com vários modelos prontos e o usuário pode alterar cor, texto, fundo, foto e fontes das palavras. É possível selecionar ainda o corte exato para os Stories – assim não fica estranho quando estiver no ar.

–

Outra alternativa é usar a plataforma para criar os ícones de Destaques. Basta escolher o fundo e selecionar “Add icon” (em português, “adicionar ícone”). Faça a busca para escolher o símbolo que deseja e insira no meio do quadro, já cortado no formato certinho. Salve e pronto!

Ponto negativo: O app está em inglês.

MOLDIV

–

Download para iOS | Download para Android

O MOLDIV é uma alternativa simples e intuitiva para fazer montagens cheias de estilo. Dá para mudar o fundo com as opções ofertadas pelo app ou puxar direto do álbum de fotos do celular. Vale explorar as ferramentas “Colagem” e “Revista” para tanto. É gratuito e em português.

PicsArt

–

Download para iOS | Download para Android

Mais uma opção para colagens de fotografias! A vantagem do PicsArt é que o recurso para escrever nas montagens conta com variações fofas de estilo, adesivos e filtros que simulam as lentes de uma câmera fotográfica.

QUIK

–

Download para iOS | Download para Android

O Quik é fácil de usar, muito dinâmico e cria vinhetas com jeitinho profissional sem que você tenha qualquer conhecimento técnico. Basta escolher o estilo, as partes que quer destacar de seus vídeos e voi la! Dá para trocar a música, mexer no tempo de duração e personalizar os textos, mas não é tão bacana para gravações com voz – prefira para registros de viagens, por exemplo, em que a fala não é tão importante.

InShot

–

Download para iOS | Download para Android

Medalha de ouro para este outro editor de vídeos. O InShot é a opção para quem quer ter total controle da edição e, exatamente por isso, precisa de um pouco mais de manha para mexer – mas nada que a prática não resolva. Ele dispõe de vários recursos legais (como a aplicação de legendas, por exemplo) e ajusta qualquer imagem ao tamanho correto dos Stories.

BÔNUS

Para filmar por minutos a fio e cortar tudo automaticamente em fragmentos de 15 segundos (tempo máximo permitido nas histórias do IG), vale procurar na sua loja de aplicativos por apps de codinome Splitter, como o StorySplitter para iOS ou o Video Splitter para Android.