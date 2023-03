Após assédio, Mc Guimê e Cara de Sapato são expulsos do BBB 23

A edição da quinta-feira (16) do BBB 23 começou com um clima sério, como deveria ser. O apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso dizendo que medidas precisavam ser tomadas, diante do caso de assédio que aconteceu na festa do líder, na quarta-feira (15). A Globo expulsou MC Guimê e Cara de Sapato do Big Brother Brasil.

Os dois confinados assediaram Bruna Griphao e Dania Mendez, participante mexicana convidada da La Casa de Los Famosos. O ocorrido está com um inquérito aberto na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante, mas acima de tudo, uma mulher. E como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania, muito obrigada pelos esclarecimentos, mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, nós não gostamos. Assim, decidimos eliminar Sapato e Guimê”, disse o apresentador no momento em que eliminou os dois participantes.

Segundo a Polícia Civil do Rio, Guilherme Aparecido Dantas Pinho, conhecido como MC Guimê, e o lutador Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, o Cara de Sapato, foram acusados do crime de importunação sexual.

Entenda o que aconteceu

Na quarta-feira (15), na festa do líder, Dania Mendez, que está fazendo um “intercâmbio” do BBB com o reality do México, La Casa De Los Famosos, foi assediada por MC Guimê e Cara de Sapato. É possível ver o que aconteceu nas redes sociais, mas em suma, Guimê apalpou as nádegas da moça. Algo semelhante aconteceu com a atriz Bruna Griphao, também confinada na casa. Guimê passou a mão nela e insistiu que ela ficasse com ele. Já Cara de Sapato forçou um beijo em Dania, que o tempo todo disse que não queria nada. Mesmo com as negativas, o ex-lutador não sai de perto dela.

Veja abaixo um vídeo de um desses momentos:

As pessoas estão postando aqui como se tivesse lindo essa investida do Sapato com a Dania, quando na verdade ele está sendo extremamente INVASIVO e INCONVENIENTE. Ela já disse que NÃO QUER e ele não sai de cima dela. #BBB23 pic.twitter.com/w4wbxuN8L4 — emer (@emerzou) March 16, 2023

O que é crime de importunação sexual?

O que aconteceu com Dania Mendez está sendo considerado pela polícia como um crime de importunação sexual. De acordo com a Lei nº 13.718, que entrou em vigor em 24 de setembro de 2018, o que configura este delito são “atos libidinosos, práticas e comportamentos que tenham finalidade de satisfazer desejo sexual, tais como: apalpar, lamber, tocar, desnudar, masturbar-se ou ejacular em público, dentre outros”, sem que exista consentimento.