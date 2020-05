Aluna de 14 anos sofre ataque racista de colegas de sala no Rio de Janeiro

“Dou dois índios por um africano”. “Um negro vale uma bala”.

Foram frases racistas como estas que a aluna Ndeye Fatou Ndiaye, de 14 anos, leu em uma conversa entre seus colegas de classe por um aplicativo de celular. Em seguida, os ataques foram diretos a ela, dizendo que a garota fede a chorume, e se referindo a ela como escravo: “Escravo não pode, não é gente”.

Indignada, a jovem iniciou os procedimentos legais para processar os garotos e também expôs as mensagens nas redes sociais, onde viralizaram. “O meu colégio é um colégio de excelência. É um dos melhores do Rio de Janeiro. Mesmo com pessoas que tem todos os acessos à educação e à informação, continua se propagando coisas extremamente racistas. Então, é uma forma de mostrar que o racismo está em todos os lugares e que a gente vai combater não só judicialmente, mas com conhecimento e educação”, disse a menina em entrevista ao jornal RJ1.

Prints da conversa

Estudante do colégio particular Franco-Brasileiro, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, a garota disse que, após os ataques, recebeu mensagens de seus professores de História. “Eles acham que fracassaram, mas não fracassaram porque é um pequeno grupo de aluno. A gente tá em 2020. São diálogos que não deveriam estar acontecendo. Foi uma coisa que me deixou bastante indignada e triste pelos meus professores”, completou a garota.

“Eu não conheço nenhum negro brasileiro que não tenha sofrido racismo”, afirmou ainda Mamour Sop Ndaiye, o pai de Fatou, que é senegalês.

O ato dos alunos se enquadra no crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível. A injúria racial, prevista no Código Penal, estabelece pena de reclusão de um a três anos e multa para quem cometê-la.

Nas redes sociais, a menina ganhou o apoio de artistas como Iza e Taís Araújo.

“Como você é maravilhosa. Nunca deixe que nenhuma pessoa, por mais idiota e baixa que ela seja, diminua sua força e seu brilho. Você é maior que tudo isso. Somos! É perfeita da cabeça aos pés, por dentro e por fora. E ninguém é bom o suficiente para te dizer o contrário. BRILHA! E agora você tem uma aliada. Estou te seguindo e tô aqui para o que precisar. Ah! Aposto que eles estão morrendo de vergonha agora. Eu quero ver quem falou de você botar a cara aqui. Estou esperando!”, escreveu a cantora Iza num comentário.

“É meu dever enquanto mulher negra, mãe de uma menina negra e cidadã que trabalha pra que o mundo sejam bom pra todos”, escreveu Taís Araújo após o agradecimento de Fatou pelo apoio.

Mensagem trocada entre Taís Araújo e a jovem Fatou

Luciano Moraes, o coordenador do Colégio Franco-Brasileiro gravou um vídeo com um posicionamento da instituição. Nele, dava a seguinte mensagem:

“O Colégio Franco-Brasileiro repudia qualquer tipo de atitude racista ou discriminatória. Nos 105 anos de história da nossa instituição, preservamos vários valores que são caros para nós. Entre eles, o da igualdade racial. Assim que soubemos do conteúdo de uma conversa de algumas pessoas no âmbito privado que inclui alunos do Franco-Brasileiro, nós imediatamente agimos. Enviamos um ofício para o Conselho Tutelar, que é o órgão competente para fazer a averiguação, e cobrar explicações de cada um dos envolvidos. Queremos expressar a nossa solidariedade às pessoas que foram atingidas”.