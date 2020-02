Alimentação saudável: como convencer o adolescente a comer bem

Incentive seu filho a comer alimentos saudáveis. A cenoura, por exemplo, é uma grande fonte de vitamina A

Foto: Dreamstime

Meninos e meninas de 9 a 14 anos geralmente adoram fast-food e detestam os alimentos saudáveis. Resultado? Obesidade e problemas de saúde. Para a nutricionista Roseli Rossi, de São Paulo, bons hábitos devem ser ensinados na infância para que, mais tarde, eles façam parte da rotina naturalmente. Se seu filho ainda faz escolhas erradas, veja como virar a mesa.

Consequências da má alimentação

A falta ou o excesso de calorias e nutrientes aumenta as chances de doenças genéticas e compromete a imunidade. Há risco de alergias, infecções, obesidade e deficiências de crescimento. Às vezes, os danos são irreversíveis.

Como convencer seu filho a comer bem

Aproveite que os meninos querem ganhar músculos e as meninas, perder peso. Mostre que para o corpo estar em ordem é preciso se alimentar bem. Eles se sentirão estimulados quando perceberem os resultados, que são rápidos, pois nessa idade o metabolismo é acelerado.

O que colocar no prato

Não ofereça comidas salgadas, gordurosas, ricas em açúcar e farinha branca. Tente preparar a receita predileta de seu filho com ingredientes saudáveis. Para incentivar o consumo de frutas, deixe-as sempre limpas, à vista, e incremente-as com iogurte ou gelatina. Use a criatividade!