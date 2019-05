Ainda dá tempo: 7 ideias de presentes personalizados para a sua mãe

O Dia das Mães está chegando e você ainda não decidiu o que dar de presente? Os mimos personalizados são ótimos para fugir do óbvio e mostram o quão importante sua mãe é para você.

Confira 7 ideias de personalizados para presentear neste Dia das Mães:

1- Kit de viagem

Para as mães que amam viajar, um kit viagem personalizado pode ser o presente ideal. Você pode escolher adesivos para a mala, tags para identificar a bagagem, porta passaporte e até carteiras.

Tag de mala em couro personalizável, R$ 109*, e porta passaporte em couro personalizável, R$ 189*, ambos da Adô Atelier

2- Capinha de celular

A capinha de celular com certeza irá agradar a maioria das mães. Você pode personalizar somente com nome e iniciais para uma versão mais discreta ou escolher quantas fotos quiser para estampar a case.

Capinha para celular com iniciais, Lallupe, R$ 44,90*

3- Case de computador

Uma case de computador personalizada também é uma ótima opção para as mães que trabalham fora ou que têm que carregar o notebook para vários lugares, seja em viagens ou no dia a dia. Você pode escolher a cor, estampa e também colocar o nome, se quiser.

Case clutch notebook, GoCase, R$ 189,90*

4- Caneca

As canecas personalizadas são bem comuns e funcionam em vários tipos de ocasiões e para todos os tipos de pessoas, mas isso não quer dizer que o presente é sem graça. As opções são inúmeras – com nome, inicial, fotos – e você pode escolher a que combinar mais com a sua mãe.

Caneca com inicial, Colab 55, R$ 49,90*

5- Imãs

Fotos são perfeitas para registrar momentos especiais e com certeza você e sua mãe têm vários deles. Os imãs personalizados são uma maneira de revelar fotos sem que elas fiquem sempre guardadas na gaveta.

Imãs personalizados, Imagram, R$ 31,90* o kit com 12 unidades

6- Necessaire

Essa é uma das opções mais democráticas, afinal, praticamente todo mundo usa ou precisa de uma necessaire. Assim como a case, você pode escolher o fundo que preferir e também personalizar com o nome.

Necessaire personalizável, GoCase, R$ 119*

7- Varal de fotos

O varal de fotos é um presente fofo que pode ser usado como decoração. É super simples fazer em casa utilizando barbante, pregadores e imprimindo as fotos que preferir. Caso prefira, também existem opções de varais prontos à venda. Para revelar as fotos, a InstaStore, por exemplo, imprime fotos direto do seu Instagram do tamanho perfeito para o varalzinho. 12 fotos saem por R$ 34,90*.

Varal de fotos com pregador de luz led para 10 fotos, Lojas Americanas, R$ 26,30*

*Preços pesquisados em Maio/2019. Sujeitos à alteração

