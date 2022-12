Agua Azul e CAPRICHO se unem para incentivar geração Z a praticar esportes

Roupas fitness confortáveis que enaltecem a beleza real e ainda divertem com suas cores vibrantes: a CAPRICHO e a Agua Azul se uniram em uma collab mais do que divertida. A nova coleção chamada Good Mood – Aprecie os momentos que te fazem feliz celebra a diversidade e surgiu para incentivar a geração Z a praticar esportes de maneira descontraída, proporcionando identificação com exercícios físicos a fim de estimular prazer e disciplina nos treinos.

Confira os looks:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agua Azul® (@useaguaazul)

A coloração intensa que destaca as peças são tendência no verão, e algumas em rosa neon remetem ao Barbiecore.

A coleção é marcada por modelagens que se encaixam em vários corpos. Rayssa Thebald, fundadora da marca, revela que a parceria com a CAPRICHO foi um “match perfeito”. “O modelo padrão é ultrapassado e cada vez mais precisamos entender que a diferença de corpos, cores, cabelos e traços é infinita, e é isso que torna cada pessoa única. Não existe fazer moda hoje sem respeitar a diversidade, para que todas possam se sentir confortáveis.”

E não é só o tema “corpos diferentes” que a coleção celebra: a sustentabilidade também foi assunto em pauta na criação das peças. As etiquetas são feitas de sementes de margarida, matéria-prima biodegradável que ao entrar em contato com a umidade do solo, germinam e se transformam em flor.