Afinal, o que é e como surgiu a Black Friday?

Já está preparada para comprar os seus produtos preferidos na Black Friday desse ano? Em 2019 o evento completa sua nona edição no Brasil e é conhecido por ser um dia em que muita gente vai às compras, já que as promoções estão por todos os lados. Mas você sabe como ela surgiu?

Muitas especulações são feitas sobre como esse grande dia foi instaurado nos países, mas a mais aceita é a de que a expressão “Black Friday” (“Sexta-feira Negra”) surgiu na Filadélfia, na década de 60, como uma gíria usada por policiais.

A ideia é de que os oficiais usavam a expressão para se referir ao movimento intenso de carros nas ruas, um dia depois do feriado de Ação de Graças.

Esse tumulto por todos os lados acontecia porque era nessa data em que as pessoas começavam a fazer suas compras de Natal, já que os preços dos futuros presentes estavam baixos.

Com esse período cada vez mais marcado pela rotatividade da economia que acontecia com as compras em massa, os lojistas ao redor do mundo começaram a perceber que o acontecimento era uma ótima oportunidades para as empresas saírem do vermelho e voltarem ao azul.

Pensando nisso, a Black Friday chegou ao Brasil em 2010, mas com um diferencial interessante em relação ao surgimento da data na Filadélfia.

Enquanto que por lá as lojas que aderiram ao movimento eram físicas, por aqui tudo começou com a participação de cerca de 50 lojas virtuais. Hoje em dia as promoções nessa época estão tão consolidadas que muitas lojas acabam realizando o que chamam de Black November, com descontos durante o mês inteiro.