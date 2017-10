Você se lembra da primeira vez que tomou banho de chuva? E qual foi a sua reação quando experimentou sorvete? Para imortalizar estes momentos, pais gravam vídeos de seus filhos descobrindo as coisas simples da vida. Alguns relatos são emocionantes. Confira!

…. Tomou banho de chuva

Este vídeo mostra a reação de Kayden, uma menina de 1 aninho, quando viu a chuva pela primeira vez. Sem saber o que está acontecendo, ela fica emocionada e tenta segurar as gotinhas da mão.

… Tomou sorvete

O canal no YouTube “The Cuteness Code” reuniu diversos vídeos de crianças experimentando sorvete. Prepare-se para abrir um sorriso!

… Viu seu irmãozinho

Everett, de dois anos, ficou encantando quando conheceu seu irmãozinho Cole.

… Experimentou limão

Os fotógrafos April Maciborka e David Wile tiveram a ideia de fotografar e filmar bebês comendo limão pela primeira vez no ensaio Pucker, que traduzindo fica algo como “franzido”.

… Foi num lava-jato

Desespero. Foi isso que esse pequeno garoto sentiu ao ver um lava-rápido funcionando.

… Brincou com um gatinho

Não há nada mais fofo nesse mundo do que a relação de amizade entre uma criança e seu pet, não é mesmo? Neste vídeo, o bebê tenta, aos poucos, conquistar a confiança do gatinho.

… Conheceu um casal gay

Veja neste vídeo a reação de um menino ao conhecer um casal gay pela primeira vez. Prestem atenção na conclusão que ele faz:

… Provou alguma comida exótica

No teste “The First Taste!” (algo como “a primeira provada”) crianças reagem com espontaneidade ao provar alguns alimentos pela primeira vez.

… Ouviu a voz da sua mãe

Talvez este vídeo seja o mais emocionante. Nele, Charly, um menino que nasceu surdo, ouve a voz da mãe pela primeira vez. Aperte o play!

… Enxergou nitidamente

Piper, de apenas 11 meses, tem 7 graus de miopia em um olho e 5 no outro. Os pais filmaram a reação dela ao colocar os óculos pela primeira vez e o resultado é incrível: