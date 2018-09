A Primavera chegou! Ideias para uma festa colorida

View this post on Instagram

Alo, primavera! Editorial do mês de Setembro realizado na @popmobilelocacao com parceiros incríveis! Aqui, destaque para as gotas usando flores e folhagens permanentes que também são da @cheirodesaudade.com.br Já pensou nas mil possibilidades dessas gotas? Usei com flores. Me conta como você usaria? Projeto e decoração @silviaroverieventos Acervo @popmobilelocacao Flores, folhagens permanentes, vasos e gotas @cheirodesaudade.com.br Bolo @samiraconfeitaria Pirulitos, tortinhas e suspiros @doceriadanana Cupcakes confeitados @kellyalbertini_cakedesigner Doces enrolados e mini brownie @tortteriadalmada Forminhas @decoradoces Rosetas @designnopapel Macramê do painel @ex.pe.di.ta Balão @balaocultura Fotografia @compose.co #silviaroverieventos #primaveraverao2019 #primavera #editorial #editorialparty #festa #decoracao #decoracaodefesta #flowers #flores #partysettings #festaprimavera #festajardim #trendy #tendencias2019 #springsummer2019 #festaprimavera #spring2018 #primavera2019