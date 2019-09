A mostra que une ciência e arte

Explosões de cores preenchem as telas da cearense Cris Cavalcante, em um espetáculo visual que deleita qualquer olhar. Formada em química, a artista visual une ciência e arte em uma técnica desenvolvida com base no estudo de reações físico-químicas.

Da mistura de polímeros, pigmentos e solventes, surgem exuberantes figuras abstratas, como as da peça acima, que compõe a série Intensidade, remetendo a formas de flores. “Minhas telas têm uma expressão diferente de acordo com o ângulo, a iluminação ou perspectiva pela qual se olha”, explica Cris. Agora seu trabalho chega à CASACOR Fortaleza. Quem comparecer ao evento terá a chance de visitar, já na entrada, um espaço que abrigará mais de 20 telas e dez esculturas da artista. A exposição vai do dia 12 deste mês a 22 de outubro.