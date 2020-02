A meditação que diminui a ansiedade

Relaxar está ao alcance de todos e exige pouca técnica

Foto: Getty Images

As crianças não param de chorar, o chefe está pegando no seu pé, o marido só quer vida boa e suas amigas não ligam mais? Antes que seu mundo vire um caos, é preciso aprender a relaxar.

Uma das maneiras para conseguir isso é a meditação budista chamada Zazen, que afasta as ligações entre corpo e mente. Ou seja, você para de julgar os pensamentos e deixa o lixo mental ir embora. Ensinamos o passo a passo para você ficar zen e mais feliz quando quiser.

Passo a passo para ficar zen

1. Sente-se no chão com as pernas cruzadas, como na foto. O importante é que você fique tranquila. Se o seu corpo ficar calmo, sua mente também ficará.

2. Respire contando até 10. Assim, seus pensamentos se voltam para a respiração e você alivia o estresse diário.

3. Com a coluna ereta você pode respirar melhor. Além disso, sentar-se direito pode aumentar em até 40% o poder da sua mente.

4. Mantenha os olhos voltados para baixo. Isso irá ajudá-la a fugir dos problemas e livrar seus pensamentos do que a está preocupando.

5. Coloque uma mão em cima da outra, com as palmas para cimae os polegares unidos. Você ficará mais receptiva e aberta a energias positivas.

6. Quando ficar inquieta, volte a contar até 10. Ouça sua respiração. Assim, você acalma os pensamentos e esquece um pouco os problemas.

7. Para finalizar a meditação, una as mãos como se fosse rezar e ande lentamente em círculos. Isso ajuda a reforçar o foco nos seus objetivos imediatos.