A espera acabou! Função de música nos stories do Instagram chega ao Brasil

O Instagram acaba de liberar para os brasileiros uma funcionalidade que, até então, a gente só conseguia ver nos stories dos amigos que moram no exterior. A partir desta terça-feira (25) é possível colocar sua canção favorita de fundo em uma foto ou vídeo. O serviço também vale para os stories do Facebook.

Em uma nota à imprensa, a plataforma explica que para usar a função, é necessário abrir a aba em que estão os gifs, a opção de mencionar alguém, a hashtag e os emojis. Ali você vai encontrar um novo ícone, chamado de “Música”.

–

Ainda com o comunicado, dá para dizer que a tecnologia está realmente implacável. Ao escolher a canção que você quer, será possível selecionar um trecho específico e escrever o nome da música, assim como o do cantor.

Ah, e para quem gosta de acompanhar a letra para não cantar uma palavra errada, ela aparecerá automaticamente na tela caso esteja disponível no aplicativo. Para fixá-la, mudar a fonte e o tamanho, é só tratá-la como se fosse um adesivo normal da plataforma. High tech, né?

–

Para os fãs do Facebook, mais uma novidade chega junto com a função da música. Chamada de “Lip Sync Live”, a ideia é poder fazer a dublagem de hits ao vivo. Para isso, basta iniciar uma transmissão ao vivo na plataforma e clicar na ferramenta. Já para quem quer só assistir, saiba que o nome da música e o perfil do artista estarão linkados na tela e será possível seguir o cantor ou a banda no Facebook.

Achou que era só isso? Achou errado! Bem tumblr, em que a página era aberta e uma música começava a tocar automaticamente, agora o Facebook também disponibiliza a função de colocar uma música no perfil. Logo abaixo da foto, será fixada a canção com o nome dela e do cantor.

–

Não esqueça que todas essas opções não aparecerão repentinamente nos aplicativos. Elas ficam disponíveis depois da atualização dos apps. Para isso, basta acessar as lojas de cada smartphone – “Apple Store” em IOS e “Google Play” em Android.