A cidade no instagram

“e a beleza matou SP”

Foto: Reprodução

Quase todo mundo tem instagram hoje e já virou mania postar várias fotos ao longo dia: um prato bonito, um cachorrinho fofo, pés na areia, o trânsito, enfim, as ideias acabam sendo as mesmas e as fotos bem parecidas. Que tal ver fotos mais interessantes com vários outros efeitos?

Essa foi a proposta do arquiteto e designer Henrique Stabile ao criar a hashtag #desconstruindoSP e incentivar a qualquer morador a postar fotos da cidade de ângulos incomuns com efeitos um tanto quanto inusitados.

Chuvas de vaca na Praça Roosevelt e astronautas no exterior do Copan são apenas algumas fotos desse projeto super bacana que acabou virando uma exposição. Os ângulos inusitados do arquiteto estão reunidos na Galeria Poeira , em São Paulo e a mostra fica em cartaz até dia 20 de abril.

Apenas algumas foram selecionadas, as outras estão reunidas em um tumblr