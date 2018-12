9 ideias de vestidos para o Ano Novo

Vestidos para o Ano-Novo tendem a ser leves para respeitar o nosso clima tropical e carregam também um pouquinho do que desejamos para 2019. Mas isso não quer dizer que o look tem que ter sempre a mesma cara. Veja a seguir 9 opções.

Vestido branco fluido

Não tem jeito: o look branco é sempre o mais presente nas noites de réveillon. Mas ele pode aparecer das mais diferentes formas. Uma opção bem chique é o branco fluido e bem estruturado na cintura e no busto, como o que Marina Ruy Barbosa escolheu para cantar com Roberto Carlos.

Vestido com brilho

Outro clássico, o brilho deixa o look sofisticado e glamouroso. Tanto puxado para o prateado quanto para o dourado, ele cai muito bem para curtir a virada.

Neon

Amarelos, verdes e rosas bem flúor foram tendência em 2018 e devem aparecer no Ano-Novo também.

Vestido de tricô

Um dos queridinhos de quem passa o Ano-Novo na praia, o tricô bombou esse ano e deve continuar em alta em 2019. Aposto em versões fresquinhas e despojadas.

Tons pastel

Os tons pastel fizeram muito sucesso em 2019 e a delicadeza deles é perfeita para a noite do dia 31. Rosas, azuis, verdes e azuis bem clarinhos ficam ótimos em vestidos fluidos mas também em versões mais estruturadas.

Vestido de renda

Mais uma paixão de quem curte mudar de ano na praia, os vestidos de renda arrasam em qualquer comprimento: desde curtinhos até o clássico longo.

Vestido casual

Quem não faz a linha brilho ou praia e curte mesmo é passar o réveillon em um clima mais tranquilo, pode apostar em versões mais básicas. O azul, aliás, pede exatamente por tranquilidade para o próximo.

Vermelho

Quem não quer passar batido e de quebra deseja pedir por muito amor e paixão pode apostar em um look arrasador em vermelho.

Macacão para o réveillon

E por que não um macacão? Tão elegante quanto um vestido, ele pode substituí-lo com muito charme.

