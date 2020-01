9 filmes na Netflix com mensagens legais para as crianças

Assistir a filmes com as crianças é sempre um programa super legal. Se eles tiverem mensagens legais, que possam gerar conversas em família sobre amizade, atitudes do bem e comportamento em geral, melhor ainda!

Selecionamos nove filmes infantis disponíveis na Netflix que oferecem tudo isso. Veja quais são mais adequados para a idade de seus filhos e boa diversão educativa!

0 a 2 anos

Grandes Pequeninos

–

Enredo: Mãe, pai e duas filhas (vozes de Jair Oliveira – o Jairzinho do Balão Mágico, hoje um músico incrível –, Tania Khalill e das filhas do casal, Isabela e Laura) convivem em casa e em ambientes gostosos, sempre conversando bastante e sobre tudo. E cantando, é claro!

Mensagem para as crianças: Ensina que ser “diferente” – seja pela etnia, classe social, religião, mobilidade, formação familiar e outros aspectos comuns do dia a dia das crianças brasileiras – é normal e valoriza atitudes do bem.

Duração: 24 minutos. É uma ótima duração para essa faixa etária, que perde a concentração muito rapidamente.

2 a 4 anos

A Abelha Maya

–

Enredo: A abelhinha Maya gosta de quebrar regras e acaba fazendo amizade com as vespas, consideradas perigosas e traiçoeiras em seu bosque. Quando a geleia real de sua colmeia é roubada, as outras abelhas logo a culpam, mas ela não fez nada! Apenas a abelha Willy fica ao seu lado para provar sua inocência.

Mensagem para as crianças: Que é importante confiar nos adultos que querem o bem da criança quando eles dizem que determinadas pessoas são perigosas e também que os verdadeiros amigos nunca saem do nosso lado.

Duração: 87 minutos.

Tigrão – O Filme

–

Enredo: Tigrão sai em busca de sua família pela floresta e é acompanhado por todos os amiguinhos da turma: ursinho Pooh, Ió, Leitão, Corujão, Coelho, Can e Guru.

Mensagem para as crianças: Mostra que família não é necessariamente quem tem laços de sangue e que amigos podem ser a família que escolhemos.

Duração: 77 minutos.

4 anos em diante

WALL-E

–

Enredo: Em um futuro indefinido, os humanos destruíram toda a natureza da Terra, que teve sua superfície tomada por lixo e mais lixo. Sem espaço e sem condições mínimas para viver aqui, as pessoas bateram em retirada e deixaram no planeta WALL-E, o robô responsável por limpar a sujeira e que estava solitário até encontrar outra robô, a EVE. As atitudes deles podem definir o destino da humanidade, mesmo ela estando em uma nave que se distancia da Terra.

Mensagem para as crianças: A principal é que temos a obrigação de cuidar da natureza e do lixo que produzimos para que o planeta continue viável para nossa existência aqui. Há uma mensagem secundária na relação entre WALL-E e EVE: a de que somos melhores quando temos companhia.

Duração: 98 minutos.

Pets – A Vida Secreta dos Bichos

–

Enredo: O cãozinho Max se perde em Manhattan na companhia de Duke, o novo cão que sua tutora adotou (e de quem ele não gosta nem um pouco). Enquanto a dupla se mete nos esgotos e em confusões com uma gangue violenta liderada por um coelho, seus amigos de prédio (uma cachorrinha, uma gata, uma águia e outros animais) decidem enfrentar os perigos da cidade para encontrá-los. Detalhe: os humanos tutores desses bichos todos não têm ideia do que está acontecendo, pois tudo se passa em um dia, enquanto eles estão trabalhando.

Mensagem para as crianças: Que não é seguro se enfiar em lugares desconhecidos sem a companhia de adultos e que devemos sempre zelar pelos amigos.

Duração: 86 minutos.

Home – Cada um na Sua Casa

–

Enredo: Um alien meio atrapalhado e uma garota fogem juntos de aliens que, para colonizar a Terra, confinam humanos em vilas “perfeitas” – o alien é considerado um criminoso pela sua espécie e a garota precisa encontrar sua mãe. Apesar de todos seus estranhamentos um com o outro, eles se ajudam o tempo todo.

Mensagem para as crianças: Ensina que, independentemente das diferenças, todos podem aprender uns com os outros e que duas cabeças pensam melhor que uma na hora dos apuros.

Duração: 94 minutos.

Hotel Transilvânia 2

–

Enredo: Enquanto a vampira Mavis e o humano Johnny vão visitar os parentes dele em outra cidade, seu filho, Dennis, fica com o avô, Drácula, no Hotel Transilvânia. Tudo está divertido, mas Drácula força a barra o tempo todo para checar se o menino é humano ou vampiro – para ser lembrado, no momento propício, que Dennis é meio a meio.

Mensagem para as crianças: Que a miscigenação é boa e gera pessoas com características legais de suas origens diferentes, e que não há motivo para forçar alguém a escolher “de que lado” ficar nessa história.

Duração: 89 minutos.

Frozen – Uma Aventura Congelante

–

Enredo: Ao lançar seu poder congelante acidentalmente em uma festa, a Rainha Elsa se isola em um castelo de gelo. Mas sua irmã mais nova, Anna, não desiste de trazer Elsa de volta ao convívio com as pessoas comuns. Para resgatar a primogênita, ela conta com a ajuda de um camponês fortão que encontra pelo caminho e de Olaf, um boneco de neve que tem vida.

Mensagem para as crianças: Ensina que não é preciso se isolar por ser diferente e que tudo vale a pena quando queremos ajudar alguém que amamos.

Duração: 105 minutos.

Detona Ralph

–

Enredo: Para tentar realizar o sonho de ser um mocinho de fliperama, Ralph – que é vilão de um jogo – acaba libertando um inimigo perigoso e colocando sua amiga em risco. Ao perceber a trapalhada, começa a transitar entre universos digitais para fazer tudo voltar ao normal.

Mensagem para as crianças: Que não há problema nenhum em reconhecer os erros e que, quando isso acontece, o melhor a fazer é tomar a iniciativa para resolver a situação – sempre contando com a ajuda dos amigos.

Duração: 112 minutos.