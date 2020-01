9 dicas para fazer compras online e não cair em golpes

Imagine um estoque infinito, com diversas marcas e modelos disponíveis em um só lugar. Agora, imagine estar lá e, ao mesmo tempo, estar sentada confortavelmente na poltrona da sua casa. Essa é a sensação que experimentamos ao fazer compras pela internet. É tão prático que cada vez mais os brasileiros compram online.

O valor movimentado por vendas de e-commerce chegou a R$ 69,6 bilhões em 2014, segundo uma pesquisa encomendada pelo PayPal à Ipsos MORI. Mas, ainda que esse tipo de consumo esteja crescendo, é preciso estar atento para não cair em golpes. Veja a seguir nossas dicas para fazer suas compras online com segurança:

1. Se você nunca ouviu falar da loja…

Encontrou um produto superbacana, mas a loja é pouco conhecida? Sem desespero! Busque pelo nome do site em grupos e postagens na internet. Além de depoimentos de gente que você conhece, ainda pode encontrar fotos de produtos já encomendados por outras clientes. Experimente também procurar por resenhas em blogs e no YouTube, onde outras compradoras contam em detalhes as suas experiências.

E, claro, procure referências no Reclame Aqui e em portais que reúnem elogios, reclamações e classificam tudo quanto é loja online.

2. No conforto de casa

Parece óbvio, mas é bom lembrar: digitar senhas e códigos de cartões de crédito em computadores públicos – como os de bibliotecas, hotéis, cafés e escolas – pode deixá-las vulneráveis. Isso porque não há garantia de que essas máquinas estejam livres de programas espiões que podem roubar seus dados. Wi-Fi pública também não é um lugar apropriado: suas informações podem ser mais facilmente acessadas por outros usuários da mesma rede.

Prefira fazer compras dentro da sua casa, em um Wi-Fi protegido e em dispositivos pessoais próprios, como seu smartphone ou tablet, dando sempre preferência, claro, aos apps de pagamentos online que não compartilham seus dados financeiros com os lojistas. E lembre-se: nada de usar a mesma senha para todas as contas.

3. Compre em sites seguros

Sites seguros possuem Secure Sockets Layer (SSL), tecnologia de segurança que busca a proteção dos seus dados. Analise se a página em que você está comprando possui SSL procurando por https:// (em vez de apenas http://) no endereço. Além disso, quando o site é seguro, o ícone de um cadeado fechado é exibido, geralmente ao lado do URL.

4. Nunca forneça seus dados por e-mail

Bancos e sites de compras não pedem para você fornecer os dados do seu cartão por e-mail. Eles também não enviam mensagens com erros de português ou anexos suspeitos. Portanto, ao receber e-mails com essas solicitações, desconfie. “Até os e-mails que trazem um URL que parece ser legítimo devem ser analisados, pois, ao clicar no link, o usuário pode ser levado a um site falso criado para roubar suas informações”, explica Thiago Chueiri, gerente sênior de Vendas do PayPal Brasil. Mande direto para o Spam.

5. Xô, vírus

Para manter seu PC e smartphone livres de vírus, busque sempre atualizar o sistema operacional, fazer backups constantes, utilizar um antivírus potente e um navegador web com segurança adicional – instalando extensões como NoScript ou serviços de bloqueio de URLs maliciosos.

6. Cheque sua fatura de cartão de crédito regularmente

Como sempre na vida, é melhor prevenir do que remediar. Por isso, não espere sua fatura chegar por correio para ter uma surpresa. Cheque constantemente a fatura para saber se não há cobranças indevidas. Se notar algo estranho, ligue imediatamente para o SAC do seu banco e informe a suspeita.

7. Desconfie de ofertas muito boas

Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Isso vale também para as compras online. Por isso, quando algum site oferecer um produto por um preço muito abaixo do praticado no mercado, desconfie. Cheque as credenciais do vendedor, os comentários dos outros compradores e certifique-se da idoneidade do e-commerce.

8. Cadastre seus dados somente em sites confiáveis

Uma maneira de comprar serviços e produtos de forma segura é por meio de sistemas de pagamento confiáveis. Eles funcionam como uma carteira digital: você abre uma conta grátis, cadastra os dados do seu cartão de crédito uma única vez e depois compra usando apenas login e senha. Ao fazer suas compras, os dados dos seus cartões não são compartilhados com as lojas. O PayPal, por exemplo, oferece formas simples para o envio de pagamentos sem compartilhar a informação financeira e flexibilidade de pagamento, usando saldos em conta, contas bancárias ou cartões de crédito.

9. Faça a ‘hacker’ e descubra as infos de um site

Ainda desconfiada?! Para verificar se um site realmente pertence a uma loja, coloque o endereço completo no Registro.br. Nesta plataforma, o usuário tem acesso ao número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com o qual ele foi registrado. Com este número em mãos, entre no site da Receita Federal e verifique se o número é verdadeiro. Assim, você obtém informações sobre a loja e o endereço da empresa!

Seguindo essas dicas, suas compras serão muito mais seguras. Aproveite! 🙂