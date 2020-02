7 Receitas caseiras para tratar seu bicho

Basta pingar uma gota de chá de arruda na pele para afugentar pulgas do seu cachorro

1. Acabe com qualquer tipo de sarna

Remédio natural: melão-de-são-caetano(ou melão amargo)

Antes de usar essa receita tenha certeza de que é sarna mesmo. Fungo, alergia e outras doenças de pele também causam queda de pelos. Se for sarna, diariamente, por três semanas, dê um banho normal no bicho, seque com uma toalha e aplique o suco puro do melão. Deixe agir por 10 minutos (ele não pode lamber, é tóxico!), enxágue bem e seque.

2. Aumente a resistência do seu pet

Remédio natural: aveia

Se ele estiver doente, misture na ração entre 1 e 2 col. (café, chá, sobremesa ou sopa, conforme o tamanho do cão), ou até 1 col. (chá) se for um gato. Mas se ele está dodói do aparelho digestivo, a aveia pode dar diarreia! Nesse caso, use o chá das folhas.

3. Acabe com cólicas e desintoxique seu animal

Remédio natural: água de arroz e chá de erva-doce

A água de arroz ajuda a desintoxicar e o chá alivia cólicas. Lave arroz cru (use de cada vez um copo de água para cada ½ xícara de arroz comum) e separe a terceira passagem da água. Coloque numa seringa sem agulha e dê um pouquinho do líquido várias vezes ao dia. Intercale o remedinho com chá de erva-doce, que alivia as cólicas.

4. Para acalmar bichos que ficam sozinhos

Remédio natural: folhas de maracujá (passiflora)

Numa panela sem tampa, ferva por 10 minutos de 3 a 5 g de folhas de maracujá em 250 ml de água. Quando esfriar, misture esse chá na água que o animal bebe.

5. Espantar pulgas e carrapatos

Remédio natural: arruda

Prepare uma infusão com 20g de folhas de arruda em 1 litro de água quente (sem ferver) e use como a última água de enxágue após o banho normal. Deixe secar naturalmente. Galhos da erva-de-santa-maria sob a cama deles agem como repelente.

6. Cicatrização mais rápida para pequenos machucados

Remédio natural: couve

Coloque uma folha de couve macerada sobre Coloque uma folha de couve macerada sobre o ferimento. Mas, se ele insistir em comer o curativo, use o plano B: deixe a couve pra lá e misture 1 parte de tintura de calêndula em 2 partes de água fervida e filtrada e passe no machucado de três a quatro vezes ao dia.

7. Aliviar sintomas de gripes, resfriados e tosses

Remédio natural: guaco

O veterinário já deu o diagnóstico? Então prepare o xarope: ferva 6 folhas picadas de guaco em ½ litro de água, coe, misture o suco de 1 limão e adoce com 3 col. (sopa) de mel puro. Dê 1 col. (de chá, sobremesa ou sopa, conforme o tamanho do bicho), de três a quatro vezes ao dia.

Fonte: Elizabeth Estevão, médica veterinária, mestre em homeopatia e professora dos cursos de homeopatia e fitoterapia da Facis-Ibehe.