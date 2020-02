7 cuidados básicos com seu cachorro

Educação deve ser feita sem violência: não se deve bater no animal, a não ser em casos extremos

1. Como ensinar o cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo e qual é esse lugar?

Sua primeira atitude é definir onde ele viverá e qual será o acesso dele dentro da casa. O ideal é delimitar o espaço durante a noite em um local com água, comida e jornal. Tenha o cuidado de manter o jornal afastado da água e da comida já que, por instinto, eles sabem que devem fazer as necessidades longe do lugar das refeições.

Durante o dia, solte-o pela casa e, até que ele se acostume com o jornal que você estipulou, mantenha as portas dos outros cômodos fechadas. E procure agradá-lo sempre que ele fizer as necessidades no lugar certo.

2. Assim como as crianças, de vez em quando o cãozinho precisa de uns tapinhas?

A educação tem que se basear sempre na menor violência possível. Não se deve bater no animal, a não ser em último caso, porque cão que apanha muito também pode usar a violência para ser entendido. É melhor ser firme no tom de voz do que na força.

3. Qual a idade média em que ocorre o primeiro cio e quanto tempo dura?

Normalmente, ocorre entre os 6 e os 10 meses de idade, e dura cerca de 15 dias.

4. Como reconhecer e lidar com o cio canino?

Ao atingir a maturidade sexual, o macho tem comportamentos instintivos com o objetivo de demarcar seu território. Eles tendem a fazer xixi em diferentes lugares, em busca de mais poder. Já as cadelas menstruam. Porém, em raças pequenas, pode acontecer o chamado “cio seco”, em que elas não liberam fluxo sanguíneo.

Para evitar que o chão da casa fique marcado com manchas vermelhas, há no mercado uma calcinha higiênica, que funciona como absorvente, mas nem toda cadela é fiel adepta. Daí, a solução é passar um paninho com detergente.

5. Em que situação castrar é benéfico para o animal?

Se o objetivo não é reproduzir o animal, é sempre melhor castrá-lo. Depois da cirurgia, a chance de desenvolver tumores de mama é praticamente zero nas fêmeas. Já nos machos, a vantagem é que eles perdem a necessidade de demarcar territórios.

6. Quais as vantagens e desvantagens em tratar um cãozinho com homeopatia?

A vantagem da homeopatia sobre a alopatia é que, no primeiro caso, são usados produtos, substâncias e remédios que não provocam efeitos colaterais.

7. Quais as vacinas indispensáveis?

A vacina anti-rábica, obrigatória, deve ser dada a partir dos 4 meses de vida do animal e repetida anualmente. No primeiro ano, dê também as seguintes vacinas:

. V8 e V10: protegem contra várias doenças, entre elas, hepatite e cinomose. Deve ser aplicada no animal acima de 2 meses de idade;

. Tosse dos canis: contra tosse. É recomendável aos 2 meses;

. Giárdia: protege contra um protozoário intestinal. É recomendável aos 2 meses.

Fonte: José Manoel Mouriño, veterinário da clínica Pet Place, de São Paulo.