7 conselhos para esquentar romances de longa data

Sem vergonha, sem preguiça e sem problema. Com essas características, a vida sexual faz bem à saúde, aumenta a cumplicidade entre os parceiros, relaxa, alegra o dia e ainda deixa você mais bonita. Aqui, muitas ideias para o seu relacionamento não cair na rotina.

1. Retome o passado

A excitação e o frescor da relação ficaram para trás? Então vá até lá e traga algo significativo desse período. Vista uma peça de roupa que guardou daquela época ou use o perfume dos tempos de início de namoro. Esses detalhes têm o poder de suscitar emoções antigas e gostosas, trazendo um tempero especial para o presente. Ou que tal um programinha dos anos dourados? Ir ao drive-in ou transar na casa da sua mãe, escondidos, pode ser muito excitante. Você troca o conforto pela aventura e pode ter ótimas surpresas.

2. Renove-se para o futuro

Se você acha que conhece tudo sobre ele, perigo à vista. Talvez esteja repetindo carícias e abordagens que já não lhe interessam mais. Observe-o. O que ele mais olha em você? Invista nessa parte do corpo. Ele anda ligado em computador? Use a net para trocar mensagens eróticas. Ele gosta de salto alto? Abuse deles. Você também pode trazer surpresinhas no próprio corpo. Pintar as unhas de vermelho (se não costuma fazer isso), comprar uma saia mais curta, fazer uma depilação diferente, uma tatuagem de henna ou mudar a maquiagem… Pequenos detalhes não assustam e costumam agradar.

3. Defina um estilo

Uma transa pode ser romântica, zen, pornô, com toques temáticos… Produza o quarto com mimos que façam vocês se sentirem em outro mundo. Incenso, cor da lâmpada, a bebida que mais combina com a brincadeira. Nada exagerado para não deslocar o foco. Seja sutil.

4. Busque inspiração

Amplie seu repertório erótico com ideias pesquisadas em livros, filmes, sites e blogs com informações sobre sexo, CDs com músicas que inspiram o amor, revistas com reportagens sobre o assunto ou mesmo as pornôs. Melhor ainda se vocês puderem fazer isso juntos. Durante o “estudo”, vão identificar o que os excita.

5. Cultive a intimidade

Ela não acontece na cama. É construída conversando, trocando olhares, rindo juntos ou mesmo revendo fotos, vídeos ou cartas que marcaram a história de vocês. O importante é mostrar-se interessada no outro. E, se o dia a dia parece contaminado, fujam! Viajem, saiam para jantar, passeiem só os dois, abram espaço para ficarem sozinhos. E beijem-se muito!

6. Erotize a comunicação

Gentilezas, provocações, olhares e pequenos gestos durante o dia vão alimentando a vontade de estar com o outro. Mande um torpedo para ele ou deixe um recadinho amoroso na porta da geladeira. Você também deve se erotizar lembrando de noites prazerosas e imaginando o que podem fazer juntos na cama.

7. Faça-o sentir-se o tal

As pesquisas concordam em um ponto: o homem enlouquece quando percebe que consegue dar prazer à mulher. Portanto, deixe isso claro antes da relação e durante. Não precisa fingir, mas também não seja discreta ao manifestar quanto está gostando de estar com ele.