6 restaurantes medievais para visitar no Brasil

Atualizado em 13 out 2022, 17h18 - Publicado em 14 out 2022, 08h14

A mitologia nórdica sempre foi alvo de curiosidade, medo e um certo encantamento. E com a popularização de personagens como Thor Ragnar, Kratos e Loki, e séries como Vikings, Game of Thrones, The Last Kingdom e até The Witcher ou a saga Senhor dos Anéis, a vontade de vivenciar situações que se assemelham ao que se vê nas telas se torna mais forte. E a boa notícia é que não é preciso viajar até a Escandinávia para ter essa experiência. Aqui mesmo, no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, é possível encontrar restaurantes e bares com a temática medieval.

Para quem gosta de viver uma experiência na prática, já é possível se sentir, de verdade, um guerreiro nórdico, um Viking, ou mesmo um ser fantástico. Abaixo, algumas sugestões de espaços medievais espalhados pelo Brasil:

Casa Medieval

Localizada na Vila Clementino, em São Paulo, a Casa Medieval revive cada detalhe medieval com uma experiência imersiva. Ao visitar o espaço, você poderá escutar músicas clássicas da época, comidas especiais e até mesmo lutas típicas no período.

O local possui uma taverna de pedra logo na entrada, onde fica a cozinha e o bar, que apostam em um cardápio inspirado nas comidas comuns de meados do século XV. Além das longas mesas de cena de filme, o espaço também tem um pátio onde, de tempos em tempos, acontece uma feirinha de itens medievais e que serve de palco para batalhas.

Viking Axes

O restaurante fica localizado em Nova Friburgo, na região serrana fluminense. Os turistas vão em busca de uma experiência viking. O local acaba de lançar o Uppsala Night, uma noite em que, literalmente, o cliente vivencia um ritual digno das séries de streaming. Além dos tradicionais tronos e vestimentas, agora é possível realmente participar de rituais, com direito a tochas, machados e danças típicas.

O festival acontece todas as noites de sexta-feira e lota o local, que, recentemente, passou por uma obra para aumentar o espaço. A experiência começa às 19h, quando as luzes se apagam e as velas são acesas. Ao sentar, seja no espaço externo ou interno, o “recém empossado viking” pode ter todo tipo de experiência, dançando, participando de encenações e até mesmo bebendo drinks no chifre.

E a diversão não é apenas para os mais “descolados” que gostam de participar das brincadeiras. Os mais tímidos, que não querem deixar de aproveitar esse universo, mas preferem algo, digamos, mais discreto, podem investir no arremesso de machado, já que o local é filiado ao World Axe Throwing League (WATL), principal liga de arremesso de machado do mundo, e segue todas as regras oficiais definidas para esporte, inclusive sobre o tipo de machado usado no local.

A referência temática não fica só na diversão: todo o cardápio é montado em cima da gastronomia nórdica, mas, sim, com uma pitada brasileira, com pratos como o novo sanduíche de cupim ou os croquetes de javali, costela bovina, costela suína, carne ou camarão servidos no barco Viking. Para beber, além de 10 rótulos diferentes de chopps artesanais, há os drinks exclusivos da casa, como o Horn Drink, que faz parte de mais um ritual em que o cliente recebe o bracelete da casa, entre outras bebidas servidas na taça de chifre, como o Chifre de Loki, com morango, abacaxi, toque de limão, gengibre e vodka Absolut Citron.

Para quem não é de Friburgo, a dica é curtir os hotéis da região e passear pela cidade. Afinal, os guerreiros merecem um descanso depois de uma noite cheia de fogo, machado e comida viking. O Viking Axes fica na Rua Dr. Alberto Porto da Silveira, 80. E o local é pet friendly

A Taverna Medieval

Esse restaurante te levará de volta a Idade Média. A hamburgueria, que tem uma decoração que leva para dentro das tavernas, é o local perfeito para os que adoram o universo de cavaleiros e dragões.

O cardápio, que tem nomes como Elfo da Floresta, Mestre Paladino e Ogroburguer, conta também com boas opções de bebidas alcoólicas e que não levam álcool. Mas um detalhe importante: é preciso fazer reserva para viver essa experiência. A Taverna Medieval fica na Rua Gandavo, 456, na Vila Clementino, em São Paulo.

Vikings

Essa opção conta com unidades espalhadas pelo Estado do Rio, ser um viking significa ter ambição e coragem para se aventurar em novos horizontes e explorar novos sentidos, enfrentar grandes desafios e encontrar disposição para encarar a vida como um verdadeiro guerreiro em uma batalha. Com decoração temática, menu variado e adereços para divertidas fotos, o local tem um ambiente lúdico e um cardápio dos deuses, com opções com nomes como Machaca Chips, Valhalla e Freya.

Escandinavo

É um restaurante nórdico de alta gastronomia que apresenta receitas autorais da chef Denise Guerschman. Localizado em Pinheiros, ele proporciona para quem o visita uma interessante viagem gastronômica. No chamado menu completo e guiado, que acontece em cinco tempos com bebidas que harmonizam com os pratos, o cliente não vai apenas comer, mas também conhecer a história dos sabores que estão sendo servidos. E um detalhe importante: a temporada de cada menu muda a cada dois meses, ou seja, o local está sempre com novidades. O Escandinavo fica na Rua Deputado Lacerda Franco, 141, em Pinheiros.

Milord Taverna

Já em Campinas, uma boa opção de restaurante com essa pegada é o Milord Taverna, que oferece uma imersão na Idade Média. Por lá, tudo é pensado para levar o cliente para o passado, desde a ambientação com muita madeira até o que é servido. Entre as bebidas, é claro, há cervejas de diferentes rótulos e drinks variados, inclusive com o famoso Hidromel (há também opções sem álcool). Já os pratos seguem uma sequência interessante no menu, com entradas, uma parte chamada Príncipes e Princesas, outra de Banquete Real e as sobremesas. E há pratos vegetarianos e veganos também. E para quem curte um show, o local tem uma agenda bastante eclética. O Milord Taverna fica na Rua Sacramento, 367, no Centro de Campinas.

Um restaurante fundado a partir de algumas paixões: culinária, história, cinema e literatura. Assim se define Terra Média Experience, restaurante medieval que fica em Belo Horizonte e que oferece ao cliente total imersão à Idade Média. No cardápio, há diversas opções de hambúrguer (inclusive vegetarianos), pratos quentes, beliscos, drinks e bebidas não alcoólicas. E, claro, com nomes que remetem ao universo medieval como Sauron, Galadriel, Frodo, Mordor, Elfo, Orc etc. O Terra Média Experience fica na Rua Turquesa, 349, no Prado.