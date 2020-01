6 preparativos simples para a volta às aulas ser mais tranquila

Depois de um mês em casa com muito tempo livre para brincadeiras e passeios, as férias de meio de ano vão chegando ao fim. Como é normal as coisas saírem um pouco do habitual nesse período – os horários, principalmente –, é legal a família se organizar para que a volta às aulas seja suave para todos, sem mau humor causado por sono, material esquecido em casa ou lanche pela metade.

A psicopedagoga e coordenadora de ensino infantil Maria Carolina Ferraz e a pedagoga e professora de ensino fundamental Eugênia Albuquerque sugerem, a seguir, preparativos simples para você colocar em prática agora mesmo e ter um retorno tranquilo à rotina escolar.

Diminua o acesso a tablets e eletrônicos

Tudo bem que nas férias as crianças tenham tido um pouco mais de liberdade no uso do tablet e no tempo em frente à TV, mas agora que as aulas vão recomeçar é bom que tudo fique mais restrito, para não atrapalhar o sono nem a concentração.

“Restringir a uma ou duas horas por dia no fim de semana está de ótimo tamanho”, sugere Maria Carolina. “Se for em períodos fracionados – meia hora de manhã e meia hora à tarde, por exemplo –, melhor ainda.”

Coloque as crianças para dormir mais cedo…

Os horários também saem um pouco do controle nas férias, não é? Tudo bem: vocês têm tempo para melhorar isso. Coloque as crianças para dormir mais cedo, calculando que elas consigam dormir pelo menos oito horas até o dia seguinte.

… E as acorde no horário de costume dos dias úteis

Depois da noite bem dormida, tire as crianças da cama cedinho nestes dias anteriores ao retorno às aulas. E as mantenha entretidas ao longo da manhã, para que elas não queiram voltar para a cama.

Confira se os uniformes estão limpos

E, se não estiverem, já os coloque na máquina de lavar roupa. Dê uma atenção extra às manchas e sujeiras mais difíceis – tem jeito para todas! Mesmo que venha uma frente fria braba, dá tempo de estar tudo limpinho e seco no começo da semana.

Verifique se todo o material escolar está em ordem e à mão

“É super comum os alunos aparecerem sem um livro ou um caderno na primeira semana do segundo semestre, porque mexeram no material durante as férias e esqueceram onde colocaram as coisas”, diz Eugênia. Para evitar nervosismo na manhã de segunda-feira, verifique no fim de semana se toda a lista está à mão.

É bom também dar uma olhada nos estojos e checar se lápis, borrachas, canetas e outros materiais usados no dia a dia estão em ordem. Caso não estejam…

Providencie os itens de papelaria que precisem ser repostos

Reponha lápis curtinhos de tanto terem sido apontados, canetas no finzíssimo e materiais em geral prestes a acabar, para que os pequenos comecem o segundo semestre com tudo em cima!