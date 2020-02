6 jeitos de usar lixa em casa

Use uma lixa para acabar com o mofo dos azulejos do banheiro ou da cozinha

Foto: Getty Images

Para unha, metal, madeira, parede… não importa: toda lixa é feita com uma folha fininha de madeira revestida por grãos abrasivos e cola do tipo PVA. Mas os usos vão muito além das funções específicas: o produto serve também para (pasmem!) abrir tampas emperradas, limpar camurça, facilitar o trabalho de passar roupa… Dê uma olhada nestas dicas e coloque-as em prática já!

1. Passe fácil

Para que o ferro deslize facilmente na roupa, experimente esta solução rápida: esfolie a base dele com uma lixa bem fina – ela age como a palha de aço, tirando as sujeirinhas que ficam grudadas no metal.

2. Lã sem bolinhas

Mesmo com todo o seu cuidado ao lavar as roupas de lã, ainda tem uma ou outra peça que fica com aquelas malditas bolinhas, certo? Além do bom e velho truque da lâmina (que pode ser deslizada suavemente pela blusa), você pode lançar mão da lixa fina. Passe-a delicadamente no suéter, numa só direção, e comprove o resultado!

3. Tira-mofo

O rejunte dos azulejos do banheiro ou da cozinha escureceu e as manchas não saem com produtos de limpeza. Passe no local uma lixa média de parede – tomando cuidado para não riscar os azulejos – até remover toda a marca escura.

4. Afiador de tesoura

Afie um instrumento de papel cortando com ele várias folhas de lixa d,água (aquela mais fininha). Repita o processo até sentir que a sua tesoura recuperou todo o poder de corte.

5. Destampe!

A sua mão desliza, o pano escorrega e a tampa da geleia não abre de jeito nenhum… Esfregue qualquer lixa na lateral da tampa – ela ficará áspera, facilitando a torção.

6. Pequenos artesãos

Reúna as crianças, folhas de lixa fininhas e giz de cera. Agora deixe que elas pintem as folhas com o lápis colorido. As obras de arte podem ser emolduradas e alegrar um canto especial da casa. Está com dúvidas sobre como fazer o trabalho? Acesse http://laurinacrafts.wordpress.com e aprenda passo a passo com a artesã Laura Levy (RS).