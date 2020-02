6 conflitos mais comuns entre mães e filhas

Liberte-se da culpa. Toda relação afetiva oscila entre amor e ódio. Não fique culpada por sentir coisas ruins

Nasceu! É menina! “Vai ser minha melhor amiga”, pensa a mãe. Mas a garotinha cresce e a relação entre elas fica cada vez mais difícil. Basta uma palavra torta para a filha dizer que odeia a mãe. Ou um deslize da jovem para a mais experiente soltar a frase: “eu avisei!”, que tanto irrita a filha. Aí, tudo vira motivo de briga. Descubra quais são os principais conflitos que interferem na relação entre mães e filhas e aprenda cinco estratégias simples para manter uma relação harmoniosa.

1. Falta de respeito

O problema: A filha já é adolescente e quer termais privacidade, além do direito de fazer as próprias escolhas. Consequência: A filha se dá conta de que não é dona de seu nariz (especialmente quando a mãe deixa isso claro, obrigando-a a obedecer-lhe). E começa a enfrentar a mãe. Lição: Respeite gostos, vontades e a forma de ver o mundo de sua filha, mesmo que ela não seja igual à sua maneira de encarar a vida.

2. Chantagem Emocional

O problema: Muitas mães ficam perdidas quando não conseguem controlar suas filhas e, então, apelam, falando dos sacrifícios que fizeram por elas a vida toda. Consequência: A filha se culpa e a relação vira um misto de amor e ódio. Lição: Pense em tudo o que você tem feito para ser feliz, com conquistas próprias – e não a partir das atitudes e escolhas da sua filha.

3. Competição

O problema: A mãe não aceita que a filha está em evidência (pelo momento de vida: juventude, escolha da profissão, trabalho…) e se estabelece uma relação de inveja. Consequência: A relação de amor e ódio se intensifica e o caos se instala.Lição: A mãe deve se atualizar (cuidar da própria beleza, fazer cursos) e não deve fazer comparações nem querer ser vista como amiga da filha.

4. Expectativas não correspondidas

O problema: Mãe ansiosa e perfeccionista gera filha igualmente ansiosa e perfeccionista. Consequência: A filha não consegue aceitar os próprios erros e não aprende a lidar com frustrações. Lição: Não exija que sua filha faça tudo do jeito que você sempre sonhou ou que não fez, mas gostaria muito de ter feito no passado.

5. Críticas Destrutivas

O problema: Mães críticas geram filhos extremamente exigentes e culpados. Consequência: Se a mãe diz à filha que ela é má ou burra, acriança vai crescer acreditando nisso e, mesmo adulta, pensará sempre assim. Lição: A mãe precisa conversar e mostrar que é capaz de ouvir críticas e entender opiniões diferentes das suas.

6. Disputa pela criação dos filhos/netos

O problema: A avó acha que sabe tudo sobre o neto. E a filha não quer ouvir os conselhos da mãe. Consequência: Até quando a avó pode ajudar, a filha recusa conselhos. Lição: A filha deve impor limites à mãe, que, por sua vez, só deve opinar quando for solicitada.

Passos para viver uma relação harmoniosa

· Liberte-se da culpa. Toda relação afetiva oscila entre amor e ódio. Não fique culpada por sentir coisas ruins.

· Dialogue. As mães devem criticar menos. E as filhas devem encarar oque as mães dizem com mais leveza.

· Dê o exemplo. Mentir ensina a mentir. Antes de reclamar, a mãe deve sempre se perguntar qual é o exemplo que está dando.

· Dê mais liberdade. Com a devida orientação, mães de adolescentes podem, sim, deixar as filhas fazerem suas próprias escolhas

· Evite o ciúme. Mães devem fugir da brincadeira de que a filha é a “namoradinha” do pai. Isso prejudica o desenvolvimento da criança.