5 receitas caseiras para aliviar a tosse

A tosse é um mecanismo de defesa do corpo para limpar as vias aéreas

Foto: Getty Images

Lenços na mão, coriza e tosse. Com a chegada do inverno e a baixa das temperaturas na maior parte do país, aumentam as crises de tosse, que incomodam e até constrangem. Quem nunca teve que se retirar de um ambiente por causa de tanto “cof-cof”? “A tosse é um sintoma que aumenta no inverno, pois há maior frequência de doenças respiratórias, como gripes e alergias. E doenças como asma se agravam”, diz Jairo Araujo, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.

Mecanismo de defesa do corpo, a tosse limpa as vias aéreas. Por isso, não é bom inibi-la. “Deve-se cuidar da causa e, para isso, é fundamental o diagnóstico de um médico”, alerta Araujo. Algumas receitas caseiras, porém, podem aliviar o incômodo em casos menos graves. “São medidas paliativas, que amenizam as crises”, afirma o médico fitoterapeuta Luiz Antônio Batista da Costa.

SOLUÇÕES NATURAIS PARA FAZER EM CASA

Xarope de flores

Para tosses causadas por alergias, como rinites e sinusites

Ingredientes

5 colheres (sopa) de açúcar

½ limão-taiti

1 colher (sopa) de mel

½ litro de água

1 colher (sopa) de pétalas de flor de calêndula

1 colher (sopa) de flor de camomila

Modo de preparo

Para fazer a base do xarope, queime o açúcar na panela. Depois, adicione o suco de limão e o mel. Reserve. Ferva a água, tire-a do fogo e adicione as flores de calêndula e camomila, deixando a solução abafada por 10 minutos. Coe e adicione o chá à base do xarope, mexa e depois despeje em um recipiente menor. “Tome uma colher de sobremesa três vezes ao dia”, diz Costa. “A calêndula e a camomila têm ação antialérgica e calmante para a tosse”, completa.

Óleo essencial de cebola

Para expectorar o catarro

Ingredientes

3 rodelas de cebola

2 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo

A cebola é um alimento que você tem na geladeira e que ajuda a aliviar a tosse, expectorando a secreção. “Esse óleo essencial de cebola é um potente antibiótico”, diz a aromaterapeuta Sâmia Maluf. Corte a cebola, adicione o açúcar e reserve. Deixe a mistura descansar durante a noite. Formará um caldo. “Tome uma colher de chá três vezes ao dia”, orienta a especialista.

Solução rápida

Não há motivo para pânico se uma crise acontecer no escritório. “Pingue uma gota de óleo de hortelã-pimenta em um lenço e cheire várias vezes até acalmar a tosse”, orienta Sâmia.

Inalação com óleos essenciais

Em 5 a 10 ml de soro fisiológico, adicione uma gota de óleo essencial de Eucalyptus globulus, hortelã-pimenta ou tea tree – encontrados em lojas de produtos naturais – e faça uma inalação. “Os óleos auxiliam no tratamento de gripes, resfriados e, por consequência, aliviam a tosse”, diz Sâmia. Se você não tem um inalador, faça assim: adicione cinco gotas de um desses óleos em um recipiente com 1 litro de água bem quente. Cubra a cabeça com uma toalha, como se fosse uma cabana, feche os olhos e inale o vapor.

Chá de alho

Para tosse em casos de gripes e resfriados

Ingredientes

1 pau de canela

2 cravos-da-índia

½ litro de água

1 dente de alho

Modo de preparo

Ferva por 5 minutos a canela e o cravo-da-índia na água. Tire o chá do fogo. Amasse o alho e junte-o ao chá, deixando a solução abafada por 10 minutos. Por fim, coe e tome duas ou três xícaras da bebida ao longo do dia. “O alho amassado libera substâncias que têm ação anti-inflamatória e antiviral”, explica Costa. O cravo e a canela ajudam a limpar as vias aéreas. E não dão bafo, viu?

Não deixe a tosse te pegar!

Para evitar gripes, resfriados e complicações que resultam na sinfonia de “cof-cof”, Araujo recomenda:

– Hidrate-se.

– Deixe os ambientes da sua casa ventilados e ensolarados.

– Lave as mãos antes de comer, mexer com alimentos ou tocar os olhos e a boca, o que evita contaminações.

– Alimente-se e durma bem.

– Sempre que tossir, leve a mão à boca.

– Vacine-se contra a gripe.