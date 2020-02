5 passos para você realizar seus sonhos

Para seguir em frente considere que somos seres complexos com corpo, mente e espírito

1. Encare desafios

“Diante de um problema, crie possibilidades em vez de ficar se justificando”, recomenda Lana Harari, psicoterapeuta da Universidade de São Paulo (USP). Isso vale para qualquer dificuldade que a gente enfrente, seja em casa ou no trabalho. Na base do raciocínio para ir atrás de alternativas que resolvam uma situação deve sempre estar a pergunta básica: estou exercendo a minha vocação? Quando a resposta é sim, vale a pena ir adiante. E prepare-se para que coisas muito boas aconteçam, pois, como ensina Lana, “superar desafios nos leva a grandes realizações”.

Hora de se motivar: converse com as pessoas mais próximas e pergunte se elas perceberam seu desânimo em determinadas situações. Sua mãe, seu marido e até uma amiga bem próxima conseguem fazer essa interpretação. “Muitas vezes, é preciso dar um passo para trás, ir com mais calma ou postergar os planos para alcançar a felicidade plena”, afirma Lana. Nem tudo acontece como planejado, mas nem por isso você deve desistir. Afinal, sua felicidade está em jogo.

2. Enfrente o medo

As situações conhecidas nos trazem conforto e segurança, sensações importantes para nos dar tranquilidade e recarregar nossa energia. Por outro lado, o habitual pode gerar acomodação, pois nosso maior estímulo é a novidade.

Hora de se motivar: assim como você deve lutar para não perder o que conquistou, liberte-se do medo de não tentar algo novo. Mas não vá na louca: “Monte uma estratégia”, ensina Lana. Por exemplo: “Para pedir um aumento, veja a melhor forma de abordar seu chefe e mostre suas responsabilidades, metas e prazos cumpridos”.

3. Seja curiosa

O trabalho de um cientista é movido pelo interesse em descobrir o novo. Sem esse combustível, grandes invenções teriam passado despercebidas. “Os curiosos são mais receptivos ao mundo, a coisas diferentes”, explica Angelita Scardua, mestre em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo (USP).

Hora de se motivar: que tal se desafiar, diariamente, a aprender algo? Pode ser visitar um restaurante que acaba de abrir, fazer uma nova amiga, ler sobre um assunto diferente. Esse é um exercício que mantém acesa a curiosidade, e quanto mais você aprende, mais alternativas tem diante de si.

4. Tenha orgulho

Pode haver uma pendência ou outra em sua vida, mas certamente você também tem sucesso em muitas áreas – e deve valorizá-lo, sem modéstia. “Sentir-se orgulhosa significa que você tem o controle da sua vida e, assim, saberá o que necessita para alcançar a plenitude”, diz Angelita Scardua.

Hora de se motivar: celebre suas conquistas diariamente. Seja grata a si mesma por todas as coisas, grandes e pequenas, que você faz. Nossa cultura dá ênfase à modéstia e tem quase vergonha do sucesso, mas não caia nessa armadilha.

5. Siga em frente

Melhorar a vida financeira, ver o crescimento dos filhos, conquistar uma amizade verdadeira, estar em paz consigo mesma. O progresso é o movimento de ascensão contínua. Mas nunca se esqueça: a vontade de progredir deve ser sempre acompanhada do reconhecimento de que cada etapa percorrida tem sua importância e auxilia no próximo passo.

Hora de se motivar: considere que somos seres complexos com corpo, mente e espírito. Portanto, seja paciente consigo e, ao mesmo tempo, disponha-se a mudar o que não está bom na vida, sempre de forma bem pensada e estabelecendo prioridades. “Coloque-se metas possíveis de serem atingidas no curto prazo, pois cada objetivo cumprido é um estímulo para ir mais longe”, alerta Lana.