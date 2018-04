5 motivos para se casar ao ar livre

O Brasil está repleto de cenários incríveis. No entanto, curiosamente os casamentos ao ar livre não são maioria entre os brasileiros. As cerimônias em ambientes fechados ainda reinam entre as noivas.

Para os casais que ainda não bateram o martelo sobre o local da cerimônia, temos um conselho: os espaços ao ar livre merecem uma chance. Veja porque:

1. Cerimônias diurnas

Ambientes externos combinam bem cerimônias à luz do dia, em que o contato com a natureza se torna o principal elemento da celebração. O horário permite ainda recepções mais descontraídas e informais, como um brunch ou almoço.

2. Trajes mais confortáveis

Casamentos ao ar livre pedem trajes mais leves, tanto para os noivos quanto para os convidados. Os homens podem trocar os ternos escuros e em tecidos pesados por versões em tecidos mais arejados e cores mais leves. Já as mulheres podem substituir os vestidos estruturados por opções mais fluidas. Bordados e aplicações pesadas perdem espaço para rendas e transparências delicadas.

3. Décor intimista

O estilo boho chic segue em alta e combina perfeitamente com cerimônias ao ar livre. Detalhes DIY como arranjos de flores em garrafinhas, decorações suspensas e outros enfeites com materiais recicláveis ajudam na composição de um cenário mais aconchegante e familiar – boa pedida para quem gosta de colocar a mão na massa.

4. Luz natural = fotos incríveis

As fotos tiradas com luz natural ganham um charme a mais. Valorize os cliques espontâneos, com fotos mais naturais e que captem a emoção do momento.

5. Economia na decoração

Espaços para cerimônias ao ar livre possuem cenários românticos e delicados. Explore toda a beleza dos ambientes externos usando elementos rústicos na decoração e flores do campo. Estes detalhes são cruciais para minimizar o custo da decoração.