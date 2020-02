5 dicas para deixar seu filho navegar na internet sem riscos

Fique de olhos nos perigos que existem na internet e garanta a segurança dos seus filhos

Foto: Getty Images

Siga o passo a passo abaixo e, sem estresse, ensine ao seu filho como utilizar o computador com responsabilidade.

Primeiro passo: mostre o caminho certo

O tema internet deve, sim, fazer parte da educação da molecada. Por isso, quando perceber que seu filho já está maduro para navegar pela rede, chame-o para um papo sincero. Então, oriente-o a não conversar com estranhos nem passar dados residenciais e pessoais para eles. Explique os riscos de divulgar fotos, deixando claro: há quem utilize o computador para cometer crimes. Se ele quiser saber mais, mostre notícias de crianças que já foram vítimas de abusos online.

Dica: a primeira navegação do filho deve ser feita ao lado dos pais. Assim, a orientação será certeira.



Segundo passo: seja uma mãe conectada

Se seu filho vive online, você também pode. Crie uma conta nas redes sociais (Facebook, twitter…) e convide-o para ser seu amigo. Assim, conseguirá monitorar os contatos dele de perto.

Terceiro Passo: olho no relógio

Passar horas no micro causa problemas na visão, queda no rendimeno escolar… Entre em acordo com seu filho, determine um tempo limite de navegação e estimule outras brincadeiras.

Quarto passo: estabeleça confiança

Colocou os três primeiros passos em prática e está insegura? Cheque o histórico de sites acessados. Porém, tenha cautela, pois isso pode abalar a confiança entre vocês. Se tiver problema, explique novamente seus motivos.

Quinto passo: lugar estratégico

Mantenha o computador em um local ao alcance dos seus olhos, como a sala. Assim, poderá controlar a situação sem atrapalhar a curtição da criançada.