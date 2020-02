4 lições para ser mais paciente

Inspirar profundamente e segurar a respiração por 10 segundos funciona, sim, para controlar os ânimos

Foto: Getty Images

Você está atrasada para o trabalho, a fila do banco não anda, seu chefe liga o tempo todo para cobrar aquele relatório… Antes de perder as estribeiras, pare tudo e respire fundo para se acalmar. A gente sabe que não é fácil, mas é preciso ter paciência – ela é o segredo do equilíbrio para lidar com os altos e baixos emocionais. “Você fica mais aliviada e é capaz de tomar a melhor decisão“, explica o médico Jou Eel Jia, professor de Medicina Tradicional Chinesa e autor do livro Coaching Holístico (Ícone Editora, R$ 45).

Ser paciente não significa ser passiva esperando que as coisas aconteçam. Muito pelo contrário! “Ao conseguir se manter calma – ou seja, paciente -, você é capaz de analisar o problema para depois resolvê-lo com sabedoria”, afirma o expert. É a receita para ser feliz!



1. Respire fundo

Inspirar profundamente e segurar a respiração por 10 segundos funciona, sim, para controlar os ânimos. “E, assim, evita um impulso imediato”, diz Jou Eel Jia. Segundo ele, meditar também acalma a mente. Que tal fazer algumas aulas?

2. Pense em coisas boas

Fechar os olhos e lembrar de momentos felizes ajuda a mandar a impaciência para o espaço. Melhor ainda se estiver ouvindo uma boa música. Situações que relaxam fazem com que você libere serotonina, um neurotransmissor que dá sensação de bem-estar.

3. Faça intervalos

Permita-se algumas pausas durante o dia. “A cada uma ou duas horas de trabalho, faça algo para acalmar o cérebro”, sugere o médico. Ele diz que o pensamento repetitivo provoca inquietude e instabilidade na mente, o que a deixa impaciente e aumenta as chances de erro.

4. Alivie o coração

Às vezes, diante de um problema, bate uma vontade danada de gritar ou chorar. Colocar as emoções para fora pode ajudar, mas faça isso sozinha e tome cuidado para a reação não se tornar um comportamento repetitivo, ok?