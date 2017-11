Dizem que avós são pais com açúcar. E como discordar? Sempre tão cheios de sabedoria e bondade, eles fazem parte da nossa história de um jeito muito especial. Por isso, estando eles presentes ou não, merecem ser homenageados no dia mais importante da sua vida.

Confira algumas ideias:

1. Pingente no buquê

Uma maneira diferente de homenagear as pessoas queridas da família é prender relicários ou medalhas no buquê ou na lapela. De forma simbólica, os noivos dão este novo passo de sua história acompanhados pelas pessoas mais importantes de sua vida. Uma homenagem e tanto!

2. Cantinho de fotos da família

Bastante popular entre as noivinhas brasileiras, o mural de fotos da família tem feito cada vez mais sucesso. Isto graças a oportunidade de celebrar não só uma, mas muitas histórias de amor. Os retratos antigos podem ser colocados sobre um móvel de destaque, presos em uma árvore ou diretamente na parede.

3. Participações especiais

Se puder, inclua seus avós na cerimônia. Não perca a oportunidade de dar a eles o devido destaque. Tem crescido o número de celebrações em que os velhinhos recebem a missão de jogar pétalas no caminho da noiva ou mesmo entrar com as alianças.

4. Resgatar um acessório antigo



Se você ainda tem alguma peça que foi usada no casamento dos seus avós, discuta a possibilidade de restaurá-la e incorporar na sua própria cerimônia. Pode ser um véu, um acessório de cabelo ou mesmo o próprio vestido. O acessório vintage não só dá um ar sofisticado ao visual, como arremata seu look com história e afeto.