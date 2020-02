4 formas de relaxar naturalmente

Para manter a calma, tente fazer pequenas pausas ao longo do dia

São muitos os motivos que podem nos deixar com os nervos à flor da pele: de trânsito intenso e pressão profissional a discussões familiares e falta de dinheiro. “O problema é quando esse stress aparece sem razão e com frequência. O descontrole emocional abre espaço para doenças, como infarto, ansiedade e transtorno compulsivo”, explica o psiquiatra Leonard Verea (SP). Para não perder o controle, o ideal é recorrer a pequenas pausas ao longo do dia. Caminhe, saia da sua mesa de trabalho para beber um copo d’água, respire fundo. Diversificar a rotina ajuda a manter a calma, ter boas noites de sono e uma alimentação equilibrada. “Uma pessoa que evita a ingestão de alimentos energéticos, como café, açúcares e gorduras, tem humor mais leve”, explica a nutricionista funcional Christiane Vitola de Carvalho (PR). O ideal é tirar proveito dos alimentos e bebidas que agem no sistema nervoso central, melhorando o seu funcionamento e produzindo substâncias calmantes. Veja essa e outras dicas e curta a vida com leveza.

Comida calmante

Itens ricos em vitaminas do complexo B, selênio, magnésio, potássio e zinco agem no sistema nervoso central, estimulando a produção de triptofano e, consequentemente, de hormônios que melhoram o humor (serotonina) e o sono (melatonina). São bons exemplos: castanhas, banana, grão-de-bico, cereais integrais, aveia e folhas verde-escuras.

Aroma relaxante

Outra forma de se acalmar é descansando, por alguns minutos, a cabeça num travesseiro aromático. Encha um saquinho de linho com flores de lúpulo (à venda em lojas de produtos naturais) e coloque sob o travesseiro. É indicado também beber chá de maracujá, erva-cidreira, cava-cava ou valeriana, tranquilizantes que dão bem-estar.

Passe longe!

Evite o consumo exagerado de cafeína (café, chocolate, bebidas energéticas, refrigerantes) e de açúcar, sal e gorduras, que aumentam a produção do hormônio cortisol. “Essa substância libera adrenalina no corpo, que leva ao nervosismo”, explica a nutricionista.

Movimentos de bem-estar

Caminhe, jogue tênis, cuide do jardim… “Ao praticar uma atividade física, você alivia a sensação de opressão e relaxa os músculos”, diz Leonard. Precisa se acalmar agora? Faça este exercício: sentada, com as costas retas e os pés no chão, expire soltando a coluna para a frente. Depois inspire, alinhando-a. Após cinco respirações você vai sentir a diferença!