30 receitas sofisticadas e fáceis de fazer

Vai receber visitar em casa e quer impressionar os convidados? Um prato mais sofisticado não precisa, necessariamente, ser caro e nem levar horas para ser feito. Selecionamos algumas opções entre principais e sobremesas que são saborosas, elegantes e práticas para receber bem. Confira:

1. Coxa de frango com ervas

Reúna os amigos em uma roda de conversa acompanhada de uma porção de coxa de frango com ervas.

2. Berinjela defumada

Em meia-hora é possível saciar a fome com uma entrada saudável e bem nutritiva.

3. Cocotte de ovo

O tradicional pão com ovo ganha um sabor especial com o toque de ervilhas, peito de peru, noz-mocada e creme de leite nesta receita de cocotte.

4. Fritada de batata e salame

Você piscou e esta fritada de batata e salame ficou pronta para ser devorada.

5. Atum branco com salada de papaia verde

Sim, é possível preparar rapidamente uma posta bem bonita de peixe para matar a fome.

6. Ceviche Beija-Flor

Esta receita de ceviche é bem diferente e ótima para quem ama uma boa comida com frutos do mar.

7. Maminha assada com manjericão

Tire um tempinho do seu dia para cozinhar esta maminha assada com manjericão. Temos certeza que você não vai se arrepender.

8. Fish and chips (peixe e batata fritos)

Nossa dica para apreciar esta porção de peixe frito com chips de batata e harmonizá-la a um drink refrescante a sua escolha.

9. Burrata de limão siciliano

Imagine por um segundo o sabor do pão italiano depois de ser mergulhado em uma burrata de mussarela de búfala com limão siciliano. Já adiantamos que é muito bom.

10. Noodle frio

Esqueça o macarrão instantâneo do armário e se jogue neste noodle frio.

11. Tempurá de peixinho-da-horta ao molho tártaro

Uma opção rápida de fazer e muito saborosa. Esse tempurá vai deixar qualquer um com água na boca.

12. Espaguete de abobrinha

Inovações são sempre gostosas. Então, por que não tentar este espaguete de abobrinha em sua cozinha? E atenção: ela fica pronta em 15 minutos!

13. Macarrão campestre

Esta receita de macarrão com pimentões, cogumelos e abobrinhas também pode ser feita em 15 minutos. Pá-pum!

14. Estrogonofe de camarão

Além da carne de boi e de frango, o camarão também é um ingrediente excelente para o estrogonofe.

15. Risoto de Alcachofra com brie

Surpreenda o seu amor com esta receita de risoto de alcachofra com brie.

16. Quiche de alho-poró

Esta quiche ganha um sabor especial com o toque do alho-poró.

17. Filé de pintado com manga e castanha de caju

Este filé de pintado com manga e castanha de caju é a sofisticação em forma de comida.

18. Couve-flor gratinada com molho branco e queijo

Nada melhor do que uma refeição bem quentinha, cremosa e gostosa como esta couve-flor gratinada com molho branco e queijo.

19. Bolo com gelatina e marshmallow de cereja

Tem dias que merecemos um bolo com recheio e cobertura para encerrar as atividades.

20. Bolo floresta negra rápido

A receita deste bolo floresta negra já diz: ele é muito rápido de ser feito. Bom, hein?

21. Bolo com creme crocante

A textura fofinha da massa deste bolo é quebrada com a crocância do amendoim nesta receita.

22. Petit gâteau de doce de leite

Este petit gateau é ótimo para finalizar um jantar romântico.

23. Suflê de chocolate com calda quente

Sente-se no sofá, cubra-se com seu cobertor e saboreie este suflê de chocolate com calda quente.

24. Pretzel

Sabe aquele pretzel que você vê nos shoppings? É possível fazê-lo em casa.

25. Crumble de maçã

Entre os diferentes tipos de torta de maçã, sugerimos este crumble da fruta.

26. Estrogonofe de caramelo

Estrogonofe doce? Isso mesmo! E ainda de caramelo.

27. Falso crepe de doce de leite e banana

Este falso crepe é ótimo para ser devorado tanto no café da manhã, quanto na sobremesa de almoços e jantares.

28. Manjar de coco com cupuaçu e calda de puxuri

Você nunca viu um manjar assim. Bem docinho e delicioso.

29. Creme de chocolate branco com frutas vermelhas

Chocolate é algo que conquista quase todo mundo. Agora misturado com frutas vermelhas não tem como resistir.

30. Cuca de maçã

Só de pensar nesta receita já dá para imaginar o cheirinho de maça saindo do forno.

