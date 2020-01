2ª Marcha do Orgulho Trans de São Paulo acontece nesta sexta-feira (21)

A 2ª edição da Marcha do Orgulho Trans de São Paulo acontece nesta sexta-feira (21), no centro da capital. O evento chama todos os transexuais e travestis para irem às ruas em busca de visibilidade e reconhecimento como cidadãos.

A organização do evento também faz questão de frisar que pessoas cisgênero estão convidadas a comparecer na marcha. “A Marcha é pelo Orgulho Trans. Mas todo mundo pode apoiar”, diz a divulgação que circula nas redes sociais.

Realizado dois dias antes da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo e um dia antes da Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais, a Marcha será no Largo do Arouche, na República, com início às 12h e saída para passeata às 17h. O evento se concluirá às 21h.

Além da manifestação, o evento também contará com a participação e performances de Mel, Laerte Coutinho, Kaique Theodoro, Pepita, Danny Bond, Renata Peron, dentre outros.

Para mais informações, basta acessar o evento da Marcha no Facebook.