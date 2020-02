21 dias para mudar a sua vida

O entusiasmo e a motivação são importantes para executar uma mudança em pouco tempo

Foto: Getty Images

A Teoria dos 21 Dias foi criada pelo médico Maxwell Maltz, um cirurgião plástico que ganhou fama em 1960. Ele observou que seus pacientes só notavam a mudanças promovidas pelas cirurgias depois de 21 dias da operação. Durante a recuperação, os pacientes imaginavam o resultado positivo e se sentiam cada vez mais entusiasmados. Maxwell registrou seus estudos no livro Psico-cibernética, considerada uma das primeiras obras de autoajuda do mundo. Para colocar a teoria em prática você precisa repetir o seu desejo durante 21 dias consecutivos. Com esta técnica de entusiasmo e motivação, é possível criar novos hábitos e conquistar grandes mudanças.

Veja como aplicar a teoria em questões financeiras, emocionais, de relacionamento ou de insatisfação com a balança. Para cada situação há um tipo de exercício.

Levante sua autoestima

· Pense em suas qualidades e no que já deu certo em sua vida. Se estiver insegura, pergunte a opinião dos amigos sobre você.

· Escreva essas qualidades num papel e prenda-o no espelho do banheiro ou do quarto. Leia pelo menos uma vez por dia e repita em voz alta.

Para sair do vermelho

· Tenha sempre algum dinheiro na bolsa, pois estar sem nenhuma moeda passa para o seu inconsciente a ideia de pobreza.

· Ao invés de pensar nas dificuldades, pense nas oportunidades: você pode começar um novo emprego, se dedicar ao artesanato ou mesmo a algum trabalho autônomo.

· Imagine sua conta corrente sempre positiva no banco e que ela aumenta cada vez mais.

Dieta, já!

· Troque o “quero perder tantos quilos” por “quero ficar mais bonita”. O pensamento deve ser positivo! E quanto mais você for disciplinada na dieta, mais bela vai ficar!

· Divida tudo o que você for comer em dois. É um truque para o seu cérebro achar que você está comendo em dobro. Aos poucos, você vai diminuir a quantidade de comida.

Para superar separação

· Lembre-se: o mundo está repleto de gente sozinha procurando pessoas para se relacionar. Seja esta pessoa, emitindo energia de atração, não de afastamento.

· Pergunte-se sempre: o que aprendi com a experiência? E qual pessoa quero ao meu lado agora?



5 passos para criar seu hábito

1. Use um calendário: marque seu progresso nele e deixe-o num lugar bem visível. Isso ajudará você a persistir e ficar orgulhosa de cada conquista!

2. Cutuque a sua memória! Arrume um jeito de se lembrar do hábito. Escreva no espelho, programe no seu celular, peça para alguém lembrá-la…

3. Tenha um compromisso. Faça uma aposta consigo mesma: você vai mentalizar a mudança na sua vida ao longo dos 21 dias. Não importa o que aconteça!

4. Eeleja suas prioridades: escreva o que você quer pensar, sentir e fazer durante os 21 dias. O roteiro ajuda a se organizar e serve de estímulo.

5. Mude um hábito por vez. É exaustivo tocar mil planos ao mesmo tempo, há o risco de não dar conta de nada. Faça uma mudança de cada vez!