14 brinquedos da sua infância que vão te fazer voltar no tempo

Há quem diga que a criançada de hoje não sabe mais se divertir como antigamente. De fato, a tecnologia tomou conta dos pequenos e os eletrônicos estão entre os produtos mais requisitados no dia das crianças, mas já houve um tempo em que online ainda não tinha tanta força, as brincadeiras eram entre os amigos do bairro e não se imaginava brinquedos com tantos sons e movimentos.

Nesse clima de nostalgia, fortemente influenciado pelo dia das crianças, a gente reuniu vários brinquedos que fizeram a alegria de quem estava curtindo a infância nos anos 1980, 1990, 2000 … e se bater aquela saudade, você pode até comprar! 😉

A pressão para acertar o macaquinho com a catapulta era grande! Muita gente percebeu não ter coordenação motora nessa época. O jogo se tornou um dos clássicos da Estrela nos anos 1980, e é vendido até hoje em versões com designs cada vez mais modernos.

O mais legal era usar o leitor de código de barras, alguns tinham até um pequeno feixe de luz vermelha (e a gente passava em tudo, até mesmo quando o produto não tinha o tal código de barras).

Já foi “Geleca”, “Amoeba”, e hoje chamam de “Slime”: o nome pode variar, mas essa espécie de massinha pegajosa transcende gerações apaixonadas por brincar com o material responsável pela destruição de muitos sofás, roupas e tapetes.

Como esse boneco fez tanto sucesso? Provavelmente por ser bizarro, o que é estranho, tendo em vista que era um brinquedo infantil: além do rosto que assustou várias gerações, o brinquedo era sustentado por um suporte que mais parecia uma adaga. Quantas lendas urbanas o Fofão não rendeu, hein?!

Nesse momento, um cheirinho característico deve ter tomado conta da sua memória ❤ Essa bonequinha foi cobiçada por várias gerações, e hoje está disponível para venda em sua versão mais antiga, a de 1984.

Esse brinquedo pode ser considerado o avô dos jogos com bichinhos virtuais da atualidade. Tinha que cuidar direitinho, senão o bichinho morria, e dava até vontade de chorar.

A Barbie sempre foi conhecida pelas suas mais variadas profissões e propriedades, a casa custava uma fortuna, e claro que todo mundo queria. Mas, para quem amava a boneca nos anos 2000, o avião era um dos presentes mais aguardados do Natal – para que mansão quando se tem um jatinho particular, não é mesmo?

O avô do touch screen, mais um brinquedo que inspirou a tecnologia presente em smartphones dominados pelos pequenos.

Plec plec plec plec plec… o barulho desse brinquedo incomodava muita gente, mas era viciante!

A marca fez sua fama com os mais variados cenários e pistas, mas o brinquedo mais famoso era sem dúvida o lava-rápido dos carros em miniatura: as crianças ficavam MUITO animadas toda vez que a propaganda passava na televisão.

Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan tchan tchan!

Ok, as músicas do grupo “É o Tchan!” eram inapropriadas para as crianças, mas não se cantava outra coisa nos anos 1990 – e os brinquedos venderam muito.

Muita gente não queria esperar até a festa junina para se divertir com a pesca de mentirinha: o mais legal era juntar todo mundo e ver quem conseguia pegar os peixes que fechavam a boca mais rápido.

O carinho pelo jogo transcendeu gerações: famoso desde sua criação na década de 1960, o Twister reune até hoje crianças e adultos empenhados em testar o equilíbrio nas posições mais esquisitas possíveis.

14. Todos os brinquedos da Eliana

Boa parte das pessoas que foram crianças nos anos 1990 contribuíram com a fortuna de Eliana. A variedade de brinquedos com o nome da apresentadora & cantora era grande, mas os preferidos ainda são os kits de fazer comida.

Raspadinha

Sorveteria

Fábrica de chocolate

Fabriquinha de sanduíches

Vovô alegria

Coladinho