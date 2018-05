10 opções de oficinas para festa infantil

A animação é um dos principais ingredientes de uma festa infantil de sucesso. Sob supervisão de um adulto, as oficinas criativas envolvem os pequenos convidados e fazem com que eles aproveitem ainda mais cada momento da comemoração.

Confira uma lista com 10 opções de brincadeiras para a sua festa:

1. Decoração de cupcake





Tudo o que você precisa para preparar esta oficina é uma boa fornada de cupcakes, bisnagas com recheios de brigadeiro, chantilly ou geleia de frutas e muitas opções de confeitos. O resto é com as crianças!

2. Monte seu sanduíche



Nesta proposta, os ingredientes são oferecidos de forma prática e cada convidado monta seu lanche como quiser. A oficina pode se tornar uma boa oportunidade para apresentar aos pequenos novos tipos de pães, queijos e outros alimentos.

3. Pizza



O conceito também se aplica a outros pratos. As crianças podem montar suas próprias minipizzas, explorando diferentes ingredientes e molhos.

4. Customização



Um opção interessante para as crianças a partir dos 8 anos é a oficina de customização. Os convidados podem personalizar camisetas, mochilas, bonés ou tênis.

5. Pintura



Atividades artísticas sempre prendem a atenção das crianças e são boas alternativas para desenvolver diferentes habilidades manuais.

6. Fantoches



Outra opção que é garantia de sucesso é a oficina de fantoches ou dedoches. As peças produzidas servem como lembrança da festinha.

7. Brinquedos com sucata



Reúna as crianças para criar brinquedos com materiais recicláveis. A atividade estimula a criatividade e passa aos pequenos valores sustentáveis.

8. Música



Sua festa pode ter também uma atração musical educativa. As crianças podem aprender mais sobre música, construir seus próprios instrumentos e interagir tocando juntas.

9. Histórias com fantasias



Monte uma arara de fantasias e convide as crianças a criarem seu próprio teatro, vivendo seus personagens preferidos.

10. Ciência



Na oficina de ciências os convidados aprendem se divertindo!