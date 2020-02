10 jeitos de usar óleo de bebê em casa

Dicas para você usar o óleo de bebê de várias formas na sua casa

Foto: Getty Images

Quantas vezes o óleo de bebê ficou jogado lá no fundo do armário e acabou vencendo por falta de uso? Descubra várias maneiras diferentes de aproveitar o produto daqui para a frente – não vai sobrar nem uma gotinha sequer!

1.Vasos e velas novinhos em folha

Se a umidade deu uma cara antiga aos objetos de plástico ou cerâmica, limpe-os semanalmente usando um pano macio umedecido em óleo de bebê. Faça o mesmo com as velas decorativas. O resultado surpreende!

2. Utensílios bem afiadinhos

O corte de tesouras, alicates, cortadores de unha e aparelhos de depilação pode durar muito mais tempo se, depois do uso, você limpar a peça e passar um pouco de óleo mineral no fio. Ele cria uma película gordurosa que impede o contato com a umidade do ar – responsável por oxidar o metal e fazer com que ele perca o corte. Lembre-se de guardar o objeto num plástico, para não melecar a gaveta.

3. É o fim das cochonilhas!

Sabe aquele bicho marrom que fica no caule das plantas sugando a seiva? É a cochonilha, uma praga que você pode afastar com a seguinte solução: corte 6 g de sabão, dissolva em 25 ml de água quente e adicione 5 ml de óleo mineral. Dilua a mistura em 2,5 litros de água e pulverize nas plantas sempre que os bichinhos aparecerem. Você também pode usar apenas metade da mistura em 1,25 litro de água.

4. Inox livre de manchinhas

É fácil evitar aquelas marcas de dedo que ficam na parte de inox dos eletrodomésticos: depois de lavar o fogão, a geladeira, a pia, as torneiras ou quaisquer outras peças de inox, seque-as bem e passe um pano macio com uma fina camada de óleo de bebê. Quando aparecer uma mancha, basta passar um papel-toalha ou algodão para removê-la – não será preciso esfregar.

5. Cortina de box renovada

Com o passar do tempo, ela vai ficando ressecada e sem flexibilidade. Adivinha como você pode torná-la macia novamente? Huhum, com óleo mineral. Depois de limpar a cortina, misture 50 gotas do produto num copo de água morna. Passe com pano macio e pronto. Os componentes do óleo interagem com os polímeros da cortina plástica, tornando-a maleável de novo.

6. Velas desenformadas fácil, fácil

Se você gosta de fazer esses objetos decorativos em casa, experimente untar as formas com um pouquinho de óleo mineral. Ele impede que a parafina grude no utensílio, estragando o trabalho.

7. Brilho extra às peças de plástico

Telefone, monitor de computador, televisão e outros objetos feitos com o material podem receber uma camada fina de óleo mineral depois de limpos – esse cuidado garante o brilho por vários dias. Antes de espalhar o produto, certifique-se de que não há mesmo pó em cima deles, para não comprometer o resultado. E passe uma quantidade bem pequena, para não deixar as peças grudentas.

8. Portas e fechaduras lubrificadas

Na sua casa tem dobradiças que rangem ou chaves e janelas emperradas? Lubrifique-as com óleo mineral para facilitar o deslizamento das peças de metal.

9. Sem grude na sola dos sapatos

É muito chato tirar o piche (derivado do petróleo que entra na composição do asfalto) da sola do calçado, principalmente do tênis. E quando a meleca desgruda, ainda deixa mancha. Mas o óleo mineral retira os dois rapidinho, sem esforço. Basta pingar algumas gotas na sola, em toda a volta do piche, e soltar com uma espátula de metal. Finalize com um pano embebido no óleo para retirar os vestígios.

10. Proteja os ouvidos do cachorro na hora do banho

Umidade dentro da orelha e do ouvido favorece o desenvolvimento de micro-organismos que podem causar otite, cujos sintomas são dor e coceira na região. Para evitar o problema, coloque chumaços de algodão embebidos em óleo mineral dentro das orelhas do amigão antes de banhá-lo. O produto impermeabiliza o algodão, oferecendo proteção extra. Mesmo assim, evite molhar a área.