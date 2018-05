10 ideias fofas de convites para daminhas e pajens de casamento

Tão importantes quantos os padrinhos, os pajens e daminhas são responsáveis por trazer doçura e inocência à celebração do casamento.

Estes convidados de honra merecem destaque, não apenas na cerimônia, mas também no momento do convite – que deve ser pensado exclusivamente para eles. Normalmente os casais costumam incluir no convite algum tipo de mimo para agradar as crianças.

Os recursos de papelaria são muito úteis para criar convites lúdicos e que conquistem os pequenos. Invista em formatos, cores e texturas diferentes.

Existem também opções graciosas e simples que podem ser feitas pelo próprio casal, como caixinhas personalizadas com doces e brinquedos.

Outra opção interessante é incluir no convite os acessórios que deverão ser utilizados pela criança no grande dia, como suspensório, gravata borboleta ou presilhas. O convite serve como presente e ainda direciona aos pais em relação ao traje.

Quem não gostaria de receber um pote de Nutella? A embalagem pode ser personalizada, transformando-se no próprio convite. As crianças vão amar e os pais vão querer dividir!

Na dúvida, aposte em kits de colorir. Toda criança adora! Almofadas personalizadas também são boas opções.

Bonecos personalizados com as características da criança podem se tornar uma valiosa lembrança após a cerimônia.

A escolha do mimo se torna muito mais especial quando leva em consideração a personalidade da criança. Pode ser uma fantasia para brincar, livros, copos personalizados, mochilinhas… Pense nas coisas que o pequeno mais gosta e busque utilizá-las, de alguma forma, no convite.