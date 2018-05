Na correria do dia a dia, muitas vezes, acabamos esquecendo de valorizar a dedicação e o carinho que recebemos de nossa mãe. No Dia das Mães, seja por meio de presentes, cartões ou postagem nas redes sociais, podemos retribuir um pouco do que elas fazem por nós, mas escolher as palavras certas para homenageá-las nem sempre é uma tarefa fácil.

Confira nossa seleção de frases e se inspire:

“Mãe, o Dia das Mães é só uma vez por ano… mas eu amo você todos os dias.”

“Mãe de barriga ou mãe de vida, mãe desde sempre ou escolhida… Os tipos mudam, mas o amor não. Feliz Dia das Mães!”

“Mãe, você não se curva diante das dificuldades, mas as vence. Seu amor me encanta, sua força me orgulha e sou realmente privilegiado por tê-la em minha vida”.

“Eu acredito em amor à primeira vista. Eu te amo desde que eu abri meus olhos!”

“Você conhece meus sonhos. Você ouve minhas esperanças. Você sente meus problemas. Você é única, mãe.”

“Mãe, todos os dias eu agradeço pela vida que você me deu. Mas, neste Dia das Mães, eu quero agradecer pelo exemplo que você é. Com toda a gratidão e amor que aprendi com você quero lhe desejar um feliz e lindo Dia das Mães. Te amo!”

“Teus braços sempre se abrem quando preciso de um abraço. Teu coração sabe compreender quando preciso de uma amiga. Teus olhos sensíveis se endurecem quando preciso de uma lição. Tua força e teu amor me dirigiram pela vida e me deram as asas que precisava para voar.”

“Mãe: palavra pequena, mas com um significado infinito. Quer dizer amor, dedicação, renúncia a si própria, força e sabedoria. Ser mãe não é só dar a luz e sim, participar da vida dos seus frutos gerados.”

“Hoje quero que saiba que meu coração é seu, meu amor eterno pertence a você, e que agora sou eu quem vai lutar a vida toda pela sua felicidade. Pois nada mais tem valor se a mulher mais importante da minha vida, não estiver bem e feliz. Eu te amo!”

“Você é um exemplo de mãe, de mulher, de pessoa. Você é uma inspiração, não apenas para mim como para todos os que conhecem você, e homenagear você é sempre difícil, pois nada que eu possa fazer irá retribuir tudo o que você já fez por mim.”

