Foto: Dreamstime

Oportunidades não faltam para pular as sete ondas da sorte na noite de Réveillon. Mas a hora de fechar sua viagem é agora, pois o mercado está aquecido. “Este ano, esperamos vender 30% mais pacotes do que no ano passado”, diz o presidente da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), Afonso Gomes Louro.

A vantagem de um pacote turístico é a possibilidade de se hospedar em hotéis de qualidade em plena alta temporada, quando as tarifas são mais caras, e não se preocupar com a maioria das refeições durante as férias. Mas essas facilidades tornam os pacotes mais caros do que o aluguel de uma casa de veraneio. Por isso, eles são indicados para solteiros e casais com até dois filhos.

A melhor maneira de começar a busca por pacotes turísticos é pesquisar nos sites das grandes operadoras. Também vale a pena rastrear promoções em agências de turismo. Sites de compras coletivas são outra boa opção, porque dão descontos de até 50% sobre o preço original. Mas, antes de fechar negócio, tome alguns cuidados. “O contrato deve informar a quantidade de estrelas do hotel e os serviços incluídos no pacote”, diz o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Enrico Ferli Torquato.



Região Nordeste

PORTO SEGURO

Programação: o destaque são os shows de axé em barracas na beira da praia. A mais famosa, a Axé Moi, terá shows de Ivete Sangalo, Chiclete com Banana e Claudia Leitte. Confira em Réveillon Axé Moi

SALVADOR

Programação: há queima de fogos na Praia da Barra. A cidade lota nessa época, mas o clima é mais familiar do que em Porto Seguro.

MACEIÓ

Programação: há shows na Praia da Ponta Verde com DJs e bandas de forró. Os destaques da cidade são os passeios às piscinas naturais e à feira de artesanato da Praia de Pajuçara – atrações abertas no Réveillon.

RECIFE/PORTO DE GALINHAS

Programação: a queima de fogos é na Praia de Boa Viagem e no centro histórico. Há shows com orquestras e cantores nacionais. Hotéis à beira-mar também organizam festas abertas ao público. Outra opção são as festas em Porto de Galinhas e na Praia dos Carneiros.

JOÃO PESSOA

Programação: há contagem regressiva nas praias de Tambaú e Cabo Branco. O clima é familiar. As praias da cidade têm quadras de futebol e vôlei.

NATAL

Programação: há show na virada nas praias do Forte, Ponta Negra e Redinha, onde há espaço para caminhada e corridas. Outra atração é o Parque das Dunas, ideal para o ecoturismo.

FORTALEZA

Programação: a cidade tem um dos maiores Réveillons de rua do país, com mais de 1 milhão de pessoas. A queima de fogos ocorre na Praia de Iracema e dura 15 minutos. O banho de mar no local não é aconselhável.

Região Sudeste

RIO DE JANEIRO

Programação: a tradicional festa de Copacabana terá temática ambiental neste ano. A cidade ainda tem uma programação esportiva intensa, que vai desde caminhadas à beira-mar até voos de asa-delta. Detalhes dos eventos podem ser vistos no site Rio Guia Oficial

Região Sul

FLORIANÓPOLIS

Programação: a queima de fogos acontece no centro da cidade, na Avenida Beira-Mar Norte, e reúne mais de 100 mil pessoas. A água da praia no local, no entanto, é imprópria para banho. Uma opção para pular as sete ondas é a badalada praia de Jurerê Internacional, no norte da ilha, onde casas noturnas como Taikô, P12, Café de La Musique e Stage Music Park promovem festas à beira-mar com DJs internacionais e a presença de celebridades. Os preços chegam a R$ 1.000* para a virada.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Programação: haverá queima de fogos de oito balsas ancoradas na Praia Central, que tem 7 km de extensão. Nessa época, a cidade, que tem 100 mil habitantes, recebe mais de 1 milhão de turistas. Apesar da agitação, o clima é familiar e há atrações para crianças, como o Parque Unipraias, onde um bonde liga a Praia Central à Praia de Laranjeiras.

*Preços pesquisados em outubro de 2011