10 atividades do Pinterest para fazer com os pequenos no Dia das Crianças

Faltam apenas dois dias para o Dia das Crianças e você deve estar pensando em o que fazer com a criançada na data. Mas fique tranquila, pois há uma infinidade de atividades para entreter os pequenos.

Não precisa se preocupar com as filas quilométricas dos parques de diversão e nem com os shoppings lotados. Você pode optar por explorar a criatividade dos pequenos e incentivá-los a fazer brincadeiras dentro de casa. Vai ser super legal!

A equipe de CLAUDIA, junto do Pinterest, plataforma de inspiração, reuniu 10 atividades incríveis que vão animar as crianças e entretê-las durante um bom tempo. Confira:

Slime cósmica

Nada melhor do que o brinquedo do momento para o Dia das Crianças. Aprenda a fazer sua própria slime e customize-a da forma que achar melhor, por exemplo, incluindo alguns itens que remetem ao espaço.

Pebolim

O pebolim sempre foi uma brincadeira que as crianças adoram e que é bem fácil de jogar. Que tal montar um seu? Você, inclusive, pode pedir a ajuda aos pequenos. A experiência é diversão na certa.

Boliche com garrafa PET

Qual criança não ama uma partida de boliche? Além de criar uma brincadeira que vai entretê-los durante um bom tempo, você estará ajudando o maio ambiente com a reciclagem.

Luminária de nuvem

Torne a noite das crianças mais leve e divertida inserindo itens lúdicos na decoração. Um exemplo é esta luminária de nuvem que é fácil de fazer e deixa o quarto até mais aconchegante.

Cabaninha

Toda criança sempre sonha em ter uma cabana dentro de casa. Afinal, não há nada mais divertido do que fazer um acampamento com os amigos e familiares. Que tal reunir todo mundo no Dia das Crianças e montar um mini acampamento?

Personagens de rolo de papel higiênico

Dá para criar brinquedos muito divertidos com um material bem simples: o rolo de papel higiênico. Você só vai precisar usar a sua imaginação e explorar o seu lado desenhista. O resultado fica muito fofo.

Porta lápis de flamingo

Uma dica para ajudar na organização dos materiais escolares é criar um porta lápis. Você pode deixar o item bem divertido e até em formato de flamingo.

Bolas de sabão

Não tem nada mais simples e divertido do que bolhas de sabão. Você pode fazer uma máquina em casa e divertir toda a criançada com muitas bolhas.

Bonecos de bexiga

Crianças amam bexigas, então que tal juntar esta paixão com brinquedos? É bem fácil de fazer e você pode personalizar do jeito que preferir.

Massinha caseira

Outro brinquedo que os pequenos adoram é a massinha. Ela é uma forma de incentivar a criatividade dos pequenos e ainda traz várias sensações novas.

