Soul do Bem: Bazar de moda e décor reverte vendas para causas sociais

Que tal comprar boas peças de roupas e decoração sem gastar muito, e ainda colaborar com causas sociais? Entre 11 e 14 de abril, o Oportunidade do Bem realiza o bazar Soul do Bem no espaço Cubo do JK Iguatemi, em São Paulo, com uma curadoria especial de peças de segunda mão de moda, acessórios, homewear e mais. O evento também conta com gastronomia e outras atrações de entretenimento.

A empresária e advogada Ana Eliza Setúbal, à frente da iniciativa Oportunidade do Bem desde 2019, afirma que tem o compromisso de fomentar a economia circular e o empreendedorismo social. É ela quem analisa criteriosamente as peças doadas, que são então precificadas. Todo o valor é revertido para causas sociais, como Childhood Brasil, Lar das Crianças da CIPE, Casa do Pequeno Cidadão, Instituto GÁS, Associação Cedro do Líbano de Proteção à Infância, Friendship Circle, Associação Aquarela, Instituto YBI, Parceiros da Educação e Instituição Desafio Exército de Cristo. Desde sua primeira edição, já foram arrecadados R$7 milhões.

Soul do Bem

Data: 11 a 14 de abril de 2023

Horário: 10h às 22h

Local: Cubo Shopping JK Iguatemi, 3º andar, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Vila Olímpia, São Paulo – SP

Instagram: @oportunidadedobem