Rebel Wilson revela assédio sexual: “Me chamou e abaixou as calças”

Infelizmente, nenhuma mulher está imune ao assédio sexual no trabalho – prova disso é a pesquisa realizada pelo LinkedIn em parceria com Think Eva, que descobriu que, no Brasil, quase metade das trabalhadoras já passou por alguma situação do tipo. E no show business não é diferente: na última semana, Rebel Wilson se juntou ao time de atrizes que falou abertamente sobre o assunto em entrevista à revista People.

A estrela australiana revelou que um colega de elenco – que preferiu não revelar o nome – a chamou até uma sala e baixou as calças, pedindo que ela fizesse um “ato lascivo” na frente de amigos. “Foi horrível e nojento. E isso ocorreu antes do movimento #MeToo, então eles tentaram acabar comigo e com a minha carreira. Se fosse depois do #MeToo, eu teria os destruído”, completou.

Formada em Direito, a atriz diz ter documentado tudo e entrado em contato com seu agente: “Registrei algumas coisas por escrito sobre o que tinha ocorrido. Dentro de alguns círculos da indústria, eu me certifiquei de que todos soubessem. Depois descobri que eu era a quarta pessoa a denunciá-lo.”

O trauma, no entanto, permaneceu, e a fez questionar sua escolha de terminar a gravação do filme. “Eu deveria ter ido embora. Não valia a pena. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava: ‘Preciso fazer a coisa certa, ser profissional e terminar o trabalho’. Agora, eu jamais faria isso (…). Se isso acontecesse novamente, eu me defenderia. E isso por causa de outras mulheres que tiveram a coragem de denunciar o que aconteceu com elas. Elas me deram essa oportunidade agora“, esclareceu.