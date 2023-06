Projeto “Abuso não é amor” pretende atingir 2 milhões de pessoas até 2030

Na última segunda-feira, 12/6, a Yves Saint Laurent Beauté e o Instituto AzMina anunciaram o lançamento do programa “Amor não é abuso”, que visa conscientizar mulheres no mundo todo sobre a violência praticada por parceiro íntimo (VPI).

Com mais de 500 mil pessoas beneficiadas pela parceria, o programa, que está indo para o seu terceiro ano de existência lá fora, desembarca no Brasil, com a atriz e empresária Marina Ruy Barbosa como embaixadora. A ideia é disseminar os 9 sinais de abuso (listados abaixo), incluindo a divulgação de vídeos e séries educacionais sobre a conscientização de violência doméstica, abuso físico, sexual e psicológico.

Ignorar: Quando o abusador usa a própria raiva como uma oportunidade para punir seus parceiros, ignorando-os propositalmente;

Chantagear: Quando o abusador diz que vai abandonar a pessoa ou expor segredos se não fizer algo ou recusar-se a algo.

Humilhar: Quando o abusador insulta o parceiro, fazendo-o se sentir mal de maneira privada e pública;

Manipular: Quando o abusador usa os sentimentos do parceiro para que eles ajam de certa maneira;

Mostrar ciúmes excessivo: Quando o abusador suspeita de tudo que o parceiro diz ou faz, além de querer atenção total pra si;

Controlar: Quando o parceiro controla absolutamente tudo, como por exemplo: o que veste, o que faz, os lugares que em se está, outras relações etc;

Intrusão: Quando o abusador quer se intrometer nas coisas pessoais do parceiro, como mensagens, redes sociais etc;

Isolar: Quando o abusador isola o parceiro da família e amigos;

Intimidar: Quando o abusador coloca medo em tudo o que se faz.

Segundo a diretora geral da L’Oréal Luxe no Brasil, Sabrina Zanker, a educação ainda é o meio principal para mudar realidades: “Com o objetivo de alertar a população brasileira ainda mais, no Dia dos Namorados, data em que tem um aumento de 20% de violência contra parceiro ou parceira, lançamos um programa que visa colocar mensagens de alerta em banheiros, pontos e terminais de ônibus, e outros 500 espaços no Rio de Janeiro e São Paulo sobre o que não é amor”.

Treinamentos online e recursos educacionais para sobreviventes de relacionamentos abusivos ajudam a compreender melhor a natureza desses comportamentos, além de receberem orientações sobre como abandonar a situação ou ajudar alguém a sair de situações abusivas.

O programa também inclui o lançamento do aplicativo PenhaS, utilizado para compartilhar informações fundamentais sobre como denunciar abusos, escolher até cinco pessoas de sua confiança para serem acionadas em caso de urgência e um mapa com os serviços públicos de atendimento às sobreviventes de violência em todo o Brasil. O aplicativo está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

“Em Yves Saint Laurent Beauté, acreditamos firmemente no apoio à liberdade e à independência das mulheres. Ao aprender sobre a natureza do VPI e sobre como os sinais de abuso, muitas vezes, são escondidos à vista de todos, nossa marca está mais motivada do que nunca para continuar a expansão do programa, apoiando organizações sem fins lucrativos em todo o mundo”, conclui Zanker.

Entre no site do programa para mais informações abusonaoeamor.com.br ou ligue para o 180, Centro de Atendimento à Mulher.