5 perfis com visões diferentes sobre maternidade para seguir

A maternidade pode ser experienciada de forma diferente por cada pessoa, mas muitas mães compartilham experiências em comum nessa jornada.

É dessa forma que as cinco mulheres listadas aqui usam suas redes sociais: para falar sobre como são atravessadas por diversos fatores sociais, psicológicos, financeiros, políticos e físicos enquanto maternam. Confira:

Mãe de dois meninos com autismo, Amabile é ativista da inclusão, professora da rede pública estadual e coordenadora estadual do Instituto Lagarta Vira Pupa, que trabalha com o apoio às pessoas com deficiência e suas famílias. Ela criou o perfil Autismo ao Pé da Letra, no qual compartilha suas vivências como mãe de crianças neurotípicas e outras reflexões sobre o autismo.

De Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Andressa é mãe de Pedro (que faleceu aos três meses de vida), de Maria e de Caetano. Em seu perfil, ela compartilha experiências sobre a maternidade e dicas sobre saúde e educação na família. Em paralelo, produz conteúdos descontraídos e engraçados sobre os temas que tangem a vida de uma mãe. A criadora ainda é autora do livro infantil “Da cor que eu sou”, que celebra a diversidade das infâncias.

Continua após a publicidade

Aline Brito e Alessandra Santos foram o primeiro casal de relação homoafetiva a registrar seus filhos no 1° Cartório de Registro Civil do Capão Redondo, zona sul paulistana. Mães dos gêmeos Jamal e Jawari, as duas relatam suas vivências com a maternidade preta, sapatão e periférica no Maternidade Sapatão. Também assinam um podcast de mesmo nome.

Falar com transparência sobre ser mãe na maturidade. Esse é um dos objetivos de Aline Dini, a jornalista por trás do perfil Mãe aos 40. Na rede social, ela fala abertamente sobre os prós e contras do adiamento da maternidade, e no site homônimo, concentra relatos de mulheres que foram mães depois dos 40 anos e conteúdos com especialistas no assunto.

Ligia Moreiras é a cientista que virou mãe. Doutora em Saúde Coletiva e doutora também em Ciências/Farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Lígia é bióloga de formação, mas há mais de dez anos descobriu a escrita e produção de conteúdo digital quando criou o site e perfil Cientista Que Virou Mãe, compartilhando experiências sobre o maternar de sua filha e análises sobre a maternidade. O portal ainda tornou-se referência em assuntos relacionados à saúde das mulheres, das crianças e educação sem violência.